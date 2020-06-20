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منوعات

شاهد.. نوال الزغبي وإليسا على هيئة رجل| صور

السبت 20/يونيو/2020 - 05:13 ص
نوال الزغبي وإليسا
نوال الزغبي وإليسا
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عزة عاطف
أثارت صفحة عديلة الساخرة الجدل بعدد من التعديلات التي أضافتها على صور الفنانين والفنانات، حيث غيرت من جنسهم ليظهر أشخاصًا آخرين غيرهم تمامًا.

أضافت عديلة عدد من التعديلات والتركيبات باستخدام برنامج FaceApp لصورة المطربة اللبنانية الشهيرة «نوال الزغبي» لتظهر رجلًا شديد الوسامة، مما دفعها لنشرها على صفحتها وعلقت فوقها "عديلة حبتني كون رجال".
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كما عدلت الصفحة الساخرة من صورة المطربة اللبنانية الجميلة «إليسا» لتظهر بمظهر رجل شديد الجاذبية.

كانت «سيرين عبدالنور» و«نادين نسيم نجيب» ضحايا تركيبات عديلة، لكنهن ظهرن بمظهر جذاب أذهل محبيهن بعد تحولهن أيضًا إلى رجال.

أذهلت المتابعين صور الفنانين الآخرين من الرجال بمظهر نساء مثل الفنان «ظافر العابدين»، «مكسيم خليل» والفنان «عابد فهد» الذي عرفه الجميع من شامة وجهه البارزة.
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