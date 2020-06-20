شاهد.. نوال الزغبي وإليسا على هيئة رجل| صور

أثارت صفحة عديلة الساخرة الجدل بعدد من التعديلات التي أضافتها على صور الفنانين والفنانات ، حيث غيرت من جنسهم ليظهر أشخاصًا آخرين غيرهم تمامًا.





أضافت عديلة عدد من التعديلات والتركيبات باستخدام برنامج FaceApp لصورة المطربة اللبنانية الشهيرة «نوال الزغبي» لتظهر رجلًا شديد الوسامة، مما دفعها لنشرها على صفحتها وعلقت فوقها "عديلة حبتني كون رجال".

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كما عدلت الصفحة الساخرة من صورة المطربة اللبنانية الجميلة «إليسا» لتظهر بمظهر رجل شديد الجاذبية.





كانت «سيرين عبدالنور» و«نادين نسيم نجيب» ضحايا تركيبات عديلة، لكنهن ظهرن بمظهر جذاب أذهل محبيهن بعد تحولهن أيضًا إلى رجال.



