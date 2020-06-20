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بين الناس

أهالى العشرين بعين شمس يشكون من تكسير الطرق

السبت 20/يونيو/2020 - 07:01 ص
تكسير الطرق
تكسير الطرق
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كريم ناصر
بعث وائل يونس أحد اهالى منطقة عين شمس  بالقاهرة رسالة عبر خدمة بين الناس المخصصة لشكاوى المواطنين بموقع صدى البلد الاخبار يشكون فيها من تكسير الطرق بالشوارع. 


وأوضح أن شارع العشرين بحى عين شمس بالقرب من مزلقان القطار و شارع الزهراء يعانى من انتشار المطبات وتكسير للطرق ، ما يسبب الكثير من الحوادث  . 

وطالب الاهالى من المسؤولين بسرعة التعامل مع الأمر . 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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