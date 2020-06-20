أهالى العشرين بعين شمس يشكون من تكسير الطرق

بعث وائل يونس أحد اهالى منطقة عين شمس بالقاهرة رسالة عبر خدمة بين الناس المخصصة لشكاوى المواطنين بموقع صدى البلد الاخبار يشكون فيها من تكسير الطرق بالشوارع.









وأوضح أن شارع العشرين بحى عين شمس بالقرب من مزلقان القطار و شارع الزهراء يعانى من انتشار المطبات وتكسير للطرق ، ما يسبب الكثير من الحوادث .





وطالب الاهالى من المسؤولين بسرعة التعامل مع الأمر .



