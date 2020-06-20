أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد انطلاق برنامجه الذي سيقوم بتقديمه على قناة ناديه خلال الأيام القليلة القادمة.
انتقد حسن شحاتة في عيد ميلاده.. مرتضى منصور: المعلم يرفض الظهور في قناة نادي الزمالك بسبب نجله.. فيديو
انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بسبب رفضه التواصل مع قناة النادي الأبيض بمناسبة عيد ميلاده.
كشف حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن سر شطبه لـ فريق يد الزمالك أثناء فترة توليه رئاسة الاتحاد المصري للعبة.
كشف عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ستة أسماء من صفوف الأهلي في حال إتمام صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن الحكومة لم تطلب استكمال دوري we الممتاز، إنما أقرت باستئناف النشاط الرياضي فقط، واستكمال البطولات سيكون بيد اتحاد الكرة.
قال هانى حتحوت، إن السويسري، رينيه فايلر ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، قرر تأجيل عودته إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لمدة ثلاثة أيام.
في تصريح غريب، أكد جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، اليوم السبت، أن نظيره نادي ريال مدريد هو الأقرب للتتويج ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.