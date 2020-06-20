أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد انطلاق برنامجه الذي سيقوم بتقديمه على قناة ناديه خلال الأيام القليلة القادمة.





