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أخبار البلد

أعاد لمصر مكانتها الدولية.. الكردي: الرئيس السيسي يدير ملفى ليبيا وسد النهضة باحترافية

السبت 20/يونيو/2020 - 05:17 ص
هانى الكردى
هانى الكردى
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أشاد الدكتور هاني الكردي أمين عام مساعد حزب المؤتمر بالإسكندرية، باحترافية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومي في أزمة سد النهضة وليبيا.

وأكد الكردى، أن الدولة تواجه تهديدات تمس أمنها القومي وهو ما يتطلب وحدة الصف وتماسك بالجبهة الداخلية ومؤازرتها للقيادة السياسية.

وشدد الكردى على أن الشعب لا يمكن أن يقبل بالعبث بأمن المنطقة من خلال استقدام ميليشيات إرهابية وتوظيفها في الصراع الليبي.

وأضاف الكردي في تصريحات صحفية الجمعة ان الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها ووضعها الدولي بعد سنوات عجاف واليوم اصبحت مصر دولة ذات ثقل اقليميا ودوليا بفضل جولات مكوكية ومواقف رئيس جعل المجتمع الدولي يثق في قرارته وارائه .
والجدير بالذكر ان الشعب المصري يحتفل  بمرور 6 سنوات من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، طورت خلالها العشوائيات وزادت الاستثمارات الأجنبية فى مصر وتقدمت الصناعات المصرية وارتفعت جودة المنتجات الزراعية.
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