أخبار العلوم والتكنولوجيا.. عودة واتساب للعمل بشكل طبيعي.. وهواوي تعلن رسميا هاتفها الأحدث Enjoy 20 Pro

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
عطل مفاجئ أصاب تطبيق التراسل الشهير واتساب WhatsApp حيث أبلغ المستخدمون بجميع أنحاء العالم، أنهم يعانون من الوصول إلى تطبيق الدردشة وأيضًا غير قادرين على رؤية آخر ظهور للجهات الاتصال المتصلة بالخدمة.
أثار تطبيق FaceApp للتعديل على الصور، مؤخرا، حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فيسبوك، حيث أن التطبيق يقوم بتحويل صورالمستخدمين من الرجال إلى نساء والعكس، عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
يوجد الكثير من التطبيقات المجانية والمدفوعة في متجر آبل آب ستور App Store، لذا يصعب على الكثير من مستخدمي هواتف آيفون العثور على التطبيقات والألعاب المجانية على المنصة.
أصاب منذ قليل عطل مفاجئ تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم واتسآب WhatsApp، بعدما أبلغ المستخدمون بعدم ظهور أصدقائهم المتصلين "اونلاين"، بالإضافة لعدم التمكن من معرفة أخر ظهور لهم last seen.
استحوذ عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، على شركة الخرائط المصورة Mapillary والمنافسة لخدمة خرائط جوجل المصورة، بحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني.
أطلقت شركة هواوى الصينية، هاتفها Huawei Enjoy 20 Pro للفئة المتوسطة ،اليوم، رسميا في الصين، حيث تعد هذه المرة الأولى التى تطلق فيها الشركة هاتفا ذكيا بمعالج من نوع Dimensity 800 SoC .
عاد تطبيق المراسلات الفورية المجانية الاشهر فى العالم WhatsApp واتسآب للعمل بشكل طبيعي، بعد إصلاح العطل الفنى المفاجىء الذى أصابه لساعات وأوقف خدمات ظهور المستخدمين للاونلاين، و last seen آخر ظهور.
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G القابل للطى من شركة سامسونج والذى ستصدره الشركة، 5 أغسطس القادم بعد تأجيل موعد إطلاقه أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا، سياتى بمعالجين مختلفين.
تعتبر عملية الإقلاع عن التدخين عملية صعبة للغاية، وتحتاج إلى استمرارية شديدة للحفاظ على عدم الرجوع إليها مر أخرى، وهناك بعض التطبيقات التى تساعد في عميلة الإقلاع عن التدخين بشكل كبير.
قامت شركة جوجل Google بإزالة كل التحديثات والإضافات التي قامت بإصدارها على محرك البحث Google Chrome للمستخدمين، في الأيام الماضية، لاختراقها ملايين المستخدمين.
اعتذر تطبيق Snapchat سناب شات لمستخدميه بعد إطلاقه فلتر يسمى Juneteenth ، والذى أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين، وذلك لاستفزازه عدد كبير من الأمريكيين من أصل أفريقى.
قام تطبيق Reddit بتطوير خاصية جديدة لمستخدميه تعمل على التصفح في الوضع الخفى، دون ترك أى آثار لأنشطة حسابات مستخدميه على أدوات البحث الخاصة بالتطبيق.