AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. عودة واتساب للعمل بشكل طبيعي.. وهواوي تعلن رسميا هاتفها الأحدث Enjoy 20 Pro

السبت 20/يونيو/2020 - 08:18 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


عطل مفاجئ أصاب تطبيق التراسل الشهير واتساب WhatsApp حيث أبلغ المستخدمون بجميع أنحاء العالم، أنهم يعانون من الوصول إلى تطبيق الدردشة وأيضًا غير قادرين على رؤية آخر ظهور للجهات الاتصال المتصلة بالخدمة.


أثار تطبيق FaceApp للتعديل على الصور، مؤخرا، حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فيسبوك، حيث أن التطبيق يقوم بتحويل صورالمستخدمين من الرجال إلى نساء والعكس، عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى. 


يوجد الكثير من التطبيقات المجانية والمدفوعة في متجر آبل آب ستور App Store، لذا يصعب على الكثير من مستخدمي هواتف آيفون العثور على التطبيقات والألعاب المجانية على المنصة.


أصاب منذ قليل عطل مفاجئ تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم واتسآب WhatsApp، بعدما أبلغ المستخدمون بعدم ظهور أصدقائهم المتصلين "اونلاين"، بالإضافة لعدم التمكن من معرفة أخر ظهور لهم last seen.


استحوذ عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، على شركة الخرائط المصورة Mapillary والمنافسة لخدمة خرائط جوجل المصورة، بحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني.


أطلقت شركة هواوى الصينية، هاتفها Huawei Enjoy 20 Pro  للفئة المتوسطة ،اليوم، رسميا في الصين، حيث تعد هذه المرة الأولى التى تطلق فيها الشركة هاتفا ذكيا بمعالج من نوع Dimensity 800 SoC . 


عاد تطبيق المراسلات الفورية المجانية الاشهر فى العالم WhatsApp واتسآب للعمل بشكل طبيعي، بعد إصلاح العطل الفنى المفاجىء الذى أصابه لساعات وأوقف خدمات ظهور المستخدمين للاونلاين، و last seen آخر ظهور.


كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G القابل للطى من شركة سامسونج والذى ستصدره الشركة، 5 أغسطس القادم بعد تأجيل موعد إطلاقه أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا، سياتى بمعالجين مختلفين. 


تعتبر عملية الإقلاع عن التدخين عملية صعبة للغاية، وتحتاج إلى استمرارية شديدة للحفاظ على عدم الرجوع إليها مر أخرى، وهناك بعض التطبيقات التى تساعد في عميلة الإقلاع عن التدخين بشكل كبير. 


كشفت تسريبات أن هواتف iPhone 12 القادمة والتى ستصدرها آبل في شهر أكتوبر القادم، ستكون أصغر في الحجم من هاتف iPhone SE  الصادر حديثا، في حين أن الشاشة ستكون أكبر حجما. 


قامت شركة جوجل Google بإزالة كل التحديثات والإضافات التي قامت بإصدارها على محرك البحث  Google Chrome للمستخدمين، في الأيام الماضية، لاختراقها ملايين المستخدمين. 


اعتذر تطبيق Snapchat  سناب شات لمستخدميه بعد إطلاقه فلتر يسمى  Juneteenth ، والذى أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين، وذلك لاستفزازه عدد كبير من الأمريكيين من أصل أفريقى. 


قام تطبيق Reddit بتطوير خاصية جديدة لمستخدميه تعمل على التصفح في الوضع الخفى، دون ترك أى آثار لأنشطة حسابات مستخدميه على أدوات البحث الخاصة بالتطبيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى لو مش أون لاين.. خطوات للرد على رسائل واتسآب

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك ستمكن أصحاب منصات البث المباشر من فرض رسوم.. هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها

أقواها تليجرام.. أفضل تطبيقات للمراسلة بديلة لـ واتسآب وماسنجر.. فيديو

للتمتع بخصوصية أكبر.. خطوات لإلغاء خاصية last seen على واتسآب.. فيديو

تحديث واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus الأخير يتضمن ميزات منافسة

أخبار العلوم والتكنولوجيا | واتساب تحمي مستخدميها من هذا الخطأ.. هواوي تعلن رسميًا عن هاتف Huawei P Smart S

ترشيحاتنا

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

بينهم أطفال.. تحركات مريبة لمرتزقة من ليبيا إلى سوريا.. تفاصيل

هل أصبح الفيروس التاجي الجديد أضعف؟.. الأطباء يجيبون

متضحكوش علينا.. أحمد مرتضى: الحكومة لم تطلب استكمال الدوري الممتاز .. فيديو

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

خطأ شائع يبطل الأضحية يفعله الكثير.. دار الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

AdvertisementS

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

ضعف المناعة آخر العلاج.. الفريق المعالج للفنانة رجاء الجداوى يكشف تطورات حالتها

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

احذر.. عادات خاطئة لن تتوقعها تزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا

داخل الحمام.. امرأة تلد فجأة دون حمل سابق

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

غير مؤكدة.. أستاذ أوبئة: علينا الاستعداد للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

عدم احترام اللوائح والنظام.. حسن مصطفى: شطبت الزمالك من اتحاد اليد وسرحت لاعبيه.. فيديو

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

ينتج 80 مليون كتكوت.. تنفيذ أكبر مشروع داجني في مصر بمدينة الواحات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو

بعد طرحه على نتفليكس.. صور من فيلم الوداع بونابرت بنسخته المرممة