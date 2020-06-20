AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجراء أول عملية ولادة لحالة مشتبه في إصابتها بكورونا بمستشفى مطاي بالمنيا ..صور

السبت 20/يونيو/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
تمكن فريق طبى بمستشفى مطاى شمال المنيا من إجراء أول عملية ولادة لحالة اشتباه في إصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19، وهى الأولى من نوعها فى الـ 14 مستشفى المخصصة لاستقبال وفرز وعزل حالات الاشتباه بكورونا بمحافظة المنيا.

ضم الفريق الطبي أخصائى النساء والتوليد بالمستشفى الدكتور أمير حليم، وطبيب التخدير الدكتور أمير ميلاد، وطاقم تمريض العمليات والعناية بالمستشفى، حسن، حسنين، أحمد، ومحمود.‎

واحتفلت الأطقم الطبية بمستشفى مطاى فى شمال المنيا بخروج أول حالتين مصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهما.

واتخذت المستشفى عدة قرارات هامة بشأن مصابى فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ولضبط العزل المنزلى، ومنها سحب المسحة بالقسم الداخلى وعدم سحب مسحات فى الاستقبال لأى حالة، وفى حالة رغبة الحالة فى العزل المنزلى يتم ذلك بعد توافر شروط العزل من حيث شدة أعراض المرض ويتم تقييمها بمعرفة الأطباء بالمستشفى، مع مطابقة المنزل لشروط ومواصفات العزل، ويتم تقييمه بمعرفة الوحدة المحلية، وبعد تقييم الحالة والمنزل يتم الموافقة على العزل المنزلى وهذا يتم تطبيقه من اليوم على الحالات المترددة على مستشفى مطاى

وفي سياق متصل نعت نقابة الأطباء فى المنيا طبيبا يعمل بمستشفى مركز مغاغة العام فى أقصى شمال المحافظة، بعد وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وأصدرت النقابة بيانا نعت فيه الشهيد الدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وذكر البيان، عقب وفاة الطبيب أن عدد وفيات أطباء المنيا ارتفع إلى اثنين، بعد أن توفى الدكتور سيد نادى أخصائى الحميات بسمالوط منذ 10 أيام داخل مستشفى العزل بملوي.‎

إجراء أول عملية ولادة لحالة مشتبه في إصابتها بكورونا بمستشفى مطاي بالمنيا ..صور
إجراء أول عملية ولادة لحالة مشتبه في إصابتها بكورونا بمستشفى مطاي بالمنيا ..صور
إجراء أول عملية ولادة لحالة مشتبه في إصابتها بكورونا بمستشفى مطاي بالمنيا ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهداء الجيش الأبيض.. وفاة استشارى جهاز هضمى ومناظير بأسوان متأثرا بإصابته بكورونا

وفاة فني أشعة بمستشفى الزقازيق الجامعي عقب إصابته بـ كورونا

جاءوا في زمن كورونا.. حكاية ولادات لمصابات كورونا في مستشفى أسوان للعزل.. صور

الولادة الحادية عشرة بمستشفى عزل إسنا

ربة منزل وعامل .. شفاء أول حالتين من فيروس كورونا بمستشفى مطاي

بعد تحسن حالته.. وفاة عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

احذر.. عادات خاطئة لن تتوقعها تزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا

عماد النحاس: حددنا 6 أسماء من الأهلي مقابل طاهر محمد طاهر.. تفاصيل

داخل الحمام.. امرأة تلد فجأة دون حمل سابق

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

علاج محتمل.. وزيرة الصحة تتحدث عن دواء الرمديسيفير وموعد إنتاجه..فيديو

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

AdvertisementS

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

ضعف المناعة آخر العلاج.. الفريق المعالج للفنانة رجاء الجداوى يكشف تطورات حالتها

احذر.. عادات خاطئة لن تتوقعها تزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

داخل الحمام.. امرأة تلد فجأة دون حمل سابق

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

غير مؤكدة.. أستاذ أوبئة: علينا الاستعداد للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

عدم احترام اللوائح والنظام.. حسن مصطفى: شطبت الزمالك من اتحاد اليد وسرحت لاعبيه.. فيديو

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو

بعد طرحه على نتفليكس.. صور من فيلم الوداع بونابرت بنسخته المرممة