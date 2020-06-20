إجراء أول عملية ولادة لحالة مشتبه في إصابتها بكورونا بمستشفى مطاي بالمنيا ..صور

تمكن فريق طبى بمستشفى مطاى شمال المنيا من إجراء أول عملية ولادة لحالة اشتباه في إصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19، وهى الأولى من نوعها فى الـ 14 مستشفى المخصصة لاستقبال وفرز وعزل حالات الاشتباه بكورونا بمحافظة المنيا.





ضم الفريق الطبي أخصائى النساء والتوليد بالمستشفى الدكتور أمير حليم، وطبيب التخدير الدكتور أمير ميلاد، وطاقم تمريض العمليات والعناية بالمستشفى، حسن، حسنين، أحمد، ومحمود.‎





واحتفلت الأطقم الطبية بمستشفى مطاى فى شمال المنيا بخروج أول حالتين مصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهما.





واتخذت المستشفى عدة قرارات هامة بشأن مصابى فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ولضبط العزل المنزلى، ومنها سحب المسحة بالقسم الداخلى وعدم سحب مسحات فى الاستقبال لأى حالة، وفى حالة رغبة الحالة فى العزل المنزلى يتم ذلك بعد توافر شروط العزل من حيث شدة أعراض المرض ويتم تقييمها بمعرفة الأطباء بالمستشفى، مع مطابقة المنزل لشروط ومواصفات العزل، ويتم تقييمه بمعرفة الوحدة المحلية، وبعد تقييم الحالة والمنزل يتم الموافقة على العزل المنزلى وهذا يتم تطبيقه من اليوم على الحالات المترددة على مستشفى مطاى





وفي سياق متصل نعت نقابة الأطباء فى المنيا طبيبا يعمل بمستشفى مركز مغاغة العام فى أقصى شمال المحافظة، بعد وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأصدرت النقابة بيانا نعت فيه الشهيد الدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وذكر البيان، عقب وفاة الطبيب أن عدد وفيات أطباء المنيا ارتفع إلى اثنين، بعد أن توفى الدكتور سيد نادى أخصائى الحميات بسمالوط منذ 10 أيام داخل مستشفى العزل بملوي.‎



