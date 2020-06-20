بسبب الركود الاقتصادي.. ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات في هونج كونج لأعلى مستوى منذ 17 عامًا

ارتفعت حالات الإفلاس بين الشركات في هونج كونج لأعلى مستوى منذ 17 عامًا، إذ دفع فيروس كورونا والاحتجاجات المستمرة اقتصاد المدينة الآسيوية إلى حالة ركود.

وبحسب بيانات حكومية رسمية، قفزت الالتماسات الخاصة بالإفلاس إلى 2079 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو عام 2003.





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جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج تراجع بنحو 8.9% في أول 3 أشهر من العام الجاري، وهي أكبر وتيرة على الإطلاق.

ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للمدينة "كاري لام" إن فيروس كورونا والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ستعوق الشركات في المستقبل القريب.