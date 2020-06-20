AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب الركود الاقتصادي.. ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات في هونج كونج لأعلى مستوى منذ 17 عامًا

السبت 20/يونيو/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات

ارتفعت حالات الإفلاس بين الشركات في هونج كونج لأعلى مستوى منذ 17 عامًا، إذ دفع فيروس كورونا والاحتجاجات المستمرة اقتصاد المدينة الآسيوية إلى حالة ركود.

وبحسب بيانات حكومية رسمية، قفزت الالتماسات الخاصة بالإفلاس إلى 2079 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو عام 2003.


اقرا ايضا : تعرف علي أسعار العملات الأجنبية اليوم


جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج تراجع بنحو 8.9% في أول 3 أشهر من العام الجاري، وهي أكبر وتيرة على الإطلاق.

ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للمدينة "كاري لام" إن فيروس كورونا والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ستعوق الشركات في المستقبل القريب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدول الصناعية الجديدة في شرق آسيا والكورونا

كورونا يكشف النقاب عن هشاشة الاقتصاد التركي.. ويفاقم أزمة الليرة

ترشيحاتنا

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

أحمد مكى وهاني رمزي.. حسين أبو حجاج يتحدث عن الفنانين الأقرب له.. فيديو

أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

بسبب الإهمال.. إحالة رئيس الشئون القانونية ومدير التحقيقات بجامعة القاهرة للمحاكمة

AdvertisementS

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

اعتقال وزير الصحة في زيمبابوي بسبب فيروس كورونا

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

حكم فوائد البنوك والبوسطة .. الإفتاء: حلال لـ3 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور

أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

مواصفات إم جي mg zs بعد تعديل أسعارها في مصر.. صور