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سيارات

تعرف على نظام مساعد السرعة الذكي؟

السبت 20/يونيو/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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أماني نوار
دائما السيارات الحديثة  بالعديد من انظمة المساعدة على القيادة والتي تهدف إلى توفير المزيد من عوامل الراحة والرفاهية خاصة إنها توفر أمان وسلامة ركاب السيارة .

اما من الانظمة الحديثة الهامة هو نظام مساعد السرعة الذكي "  مثبت السرعة الذكي " حيث يقوم بتحذير قائد السيارة وذلك عند تخطي السرعة القصوي المسموح بها .

كماان هذا النظام الهام بقراءة وترجمة إشارات المرور وحدود السرعة القصوى على جانبي الطريق وذلك من أجل تحذير قائد السيارة بتخطيه السرعات المقررة .

ويعتمد على أداء وظيفته على رادارات بعيدة المدى وكاميرات، بالإضافة إلا إمكانية الإتصال بالأقمار الصناعية لتحديد السرعة القصوى لكل طريق.

وهذا النظام يقوم بتحذير قائد السيارة في حال تخطيه السرعات المقررة على الطريق خاصة وإن كان لا يتدخل في خفض سرعة السيارة وذلك حيث لا يكتفي بإصدار أصوات وإشارات تنبيهية كثيرة لقائد السيارة حيث يتم الظهور لقائد السيارة على الشاشة المعلوماتية تنبه لتخطيه السرعات المقررة حتى لا يحدث للسائق حادث لا قدر الله على الطريق .

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