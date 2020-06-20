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أخبار العالم

المرصد السوري: أكثر من 400 قتيل من مرتزقة تركيا بليبيا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:21 ص
مرتزقة تركيا في ليبيا
مرتزقة تركيا في ليبيا
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أ ش أ
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا، وكذلك ارتفاع حصيلة أعداد الوفيات بينهم.


وقال المرصد - حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية اليوم، السبت، إن 417 عنصرا من المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا قُتلوا خلال المعارك، ومن بين القتلى نحو 30 طفلا في صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق.


كما أعلن المرصد عن نقل مجموعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، وعودة نحو 2600 من المرتزقة إلى سوريا مؤخرا.


وبحسب المرصد، وصل عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا إلى نحو 15 ألفا، من بينهم نحو 300 طفل بين الرابعة عشر والثامنة عشر من العمر وغالبيتهم من فرقة السلطان مراد.


في حين وصل نحو 1800 من المرتزقة إلى معسكرات التدريب التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.


يذكر أن تجنيد الأطفال للقتال في ليبيا ظاهرة لا تزال متواصلة بحسب المركز الليبي لحقوق الإنسان والذي يتهم حكومة الوفاق والميليشيات التي تقاتل معها، إضافة إلى القوات التركية، باستهداف المراهقين والقصر في دور الأيتام والتغرير بهم مقابل الأموال.


وكان المركز الليبي لحقوق الإنسان، قال إن تجنيد الأطفال من قبل فصائل الوفاق وتركيا في ليبيا منتشر بشكل كبير، لا سيما في مصراتة، حيث يتم إغراء القصَّر واستدراجهم للقتال مقابل رواتب أسبوعية تصل حتى 1000 دينار ليبي (200 دولار).
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