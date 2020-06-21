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برلمان

مهدد بالتوقف مرة أخرى .. رياضة البرلمان تطالب بإلغاء عودة الدوري في ظل كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:02 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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أحمد أيمن
انتقل جدل عودة النشاط الرياضي وبالتحديد الدوري المصري والمسابقات الرياضية إلى مجلس النواب، حيث طالب نواب لجنة الرياضة بضرورة دراسة الأمر وعدم التعجل في تنفيذ القرار في ظل ذروة انتشار فيروس كورونا التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية، بجانب الميزانية الباهظة التي سيتم إنفاقها لتنفيذ القرار.

وقال النائب سمير موسى عضو لجنة الشباب والرياضة، إن قرار عودة المسابقات الرياضية ومن ضمنها بطولة الدوري الممتاز يحتاج إلى دراسة وتوافق من قبل الأندية والمسئولين والمعنيين بالمنظومة، مطالبا بإعادة النظر في القرار بحضور الجهات المعنية لضمان عودة النشاط الرياضي دون الإصابة بفيروس كورونا.


وأوضح موسى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوزير أعطى شهرا كفترة إعداد للاعبين قبل بدء الدوري، وهي فترة غير كافية للتأهيل والإعداد البدني خاصة بعد فترة توقف 3 أشهر، مشيرا إلى أنه لا يجوز النظر إلى فترة الإعداد بالدوري الانجليزي (3 أسابيع) والدوريات الأوروبية، وذلك لأن النظام الغذائي وبنية اللاعب الأوروبي تختلف عن اللاعب المصري.

شرطان للعودة

بدوره أكد النائب محمود حسين، وكيل اللجنة، ضرورة مراعاة شرطين عند عودة المسابقات الرياضية في مصر وعلى رأسها بطولة الدوري الممتاز، وهما: عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين أو المدربين أو الجهاز الإداري أو الحكام، بجانب التأكد من عدم إصابة أحد أو نقل العدوى -حال ظهورها- بين أعضاء المنظومة الرياضية.

وأضاف حسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عودة الدوري أو ضمان استمراره مرهونة بمنظومة الآمان الصحي داخل القطاع الرياضي، بحيث يجب أن تكون نسبة الإصابات داخل القطاع 0% حتى نضمن عدم تفشي الفيروس وسرعة انتشاره بين اللاعبين وأسرهم وكافة المخالطين بهم.

تأجيل القرار

فيما رفض النائب طارق السيد، عودة الدوري المصري والمسابقات الرياضية حاليا، مطالبا بضرورة تأجيل قرار وزير الرياضة بعودة النشاط الرياضي لحين الانتهاء من فترة الذروة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، "أن القرار يحتاج إلى ميزانية كبيرة من قبل الأندية لإجراء المسحات الدورية على اللاعبين وتوفير التجهيزات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بين اللاعبين وهو أمر لا يمكن تحمله في ظل إفلاس العديد من الأندية، بالإضافة إلى أن البنية الأساسية في مصر غير مجهزة لحماية اللاعبين والوقاية من الفيروس كما يوجد في دول الخارج".

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،أكد في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية، على أن تبدأ منافسات الدوري يوم 25 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا. 
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