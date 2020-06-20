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أخبار العالم

كينيا تخفض الإنفاق على التعليم الجامعي بنسبة 26% بسبب فيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:17 ص
كورونا في كينيا
كورونا في كينيا
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أ ش أ
قررت حكومة كينيا خفض التمويل المخصص للجامعات في موازنة البلاد بمقدار 400 مليون دولار أي بنسبة 26% ، وذلك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وذكرت الحكومة - في بيان أصدرته اليوم السبت - أنه بموجب قرار خفض مخصصات التعليم الجامعي في الموازنة العامة يتعين على الجامعات التي تعتمد بشكل أساسي على موارد الدولة أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى بديلة من أجل توفير تأهيل عالي الجودة لطلابها.

وأوضحت أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مع العام المالي الجديد الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل، مضيفة أن أزمة فيروس كورونا كانت السبب في انخفاض إيرادات الدولة وتباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد ودول منطقة شرق أفريقيا.

يشار إلى أن الأزمة الصحية الحالية بسبب فيروس كورونا ستؤدي إلى تقليل عدد الطلاب الدوليين الذين يشكلون مصدرا لدخل الجامعات في كينيا، وهو أمر يتخوف منه مسئولو الجامعات الكينية حيث سيضطرون للبحث عن مصادر أخرى للتمويل لتوفير برامج التدريب والأنشطة والمشاريع الخاصة بجامعاتهم.
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