يشعرهم بالرعب.. طبيب نفسى يحذر أهالى طلبة الثانوية العامة انتظار أبنائهم أمام اللجان..فيديو

قال الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إنه لابد من اعتبار امتحان الثانوية العامة مرحلة اجتياز عادية والبعد تماما عن اعتبارها كابوس مرعب.





وحذر أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر ، خلال محادثة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر قناة مصر الأولى ، أهالى طلبة الثانوية العامة من اصطحاب أو انتظار أبنائهم حتى خروجهم من اللجان خاصة وأن هذا الأمر يولد لديهم شعور بالخوف والرعب وأنهم لا يستطيعون مواجهته وحدهم .





وطالب الدكتور هاشم بحرى، الطلاب بالبدء فى حل الأسئلة السهلة خاصة وأن ذلك يعمل على فتح مخزن الذاكرة والذى يحتوى على دوائر المعلومات بالمخ وترك الأسئلة الصعبة عقب الانتهاء من كافة الأسئلة تجنبا للقلق والتوتر.





وأكد أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن وزارة الصحة طبقت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية .



