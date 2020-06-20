AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يشعرهم بالرعب.. طبيب نفسى يحذر أهالى طلبة الثانوية العامة انتظار أبنائهم أمام اللجان..فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 09:31 ص
طلبة الثانوية العامة
طلبة الثانوية العامة
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إنه لابد من اعتبار امتحان الثانوية العامة مرحلة اجتياز عادية والبعد تماما عن اعتبارها كابوس مرعب.

وحذر أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر ، خلال محادثة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر قناة مصر الأولى ، أهالى طلبة  الثانوية العامة من اصطحاب أو انتظار أبنائهم حتى خروجهم من اللجان خاصة وأن هذا الأمر يولد لديهم شعور بالخوف والرعب وأنهم لا يستطيعون مواجهته وحدهم .

وطالب الدكتور هاشم بحرى، الطلاب بالبدء فى حل الأسئلة السهلة خاصة وأن ذلك يعمل على فتح مخزن الذاكرة والذى يحتوى على دوائر المعلومات بالمخ وترك الأسئلة الصعبة عقب الانتهاء من كافة الأسئلة تجنبا للقلق والتوتر. 

وأكد أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن وزارة الصحة طبقت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية .

يذكر أن ماراثون امتحانات الثانوي العامة ينطلق غدا الأحد، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا امتحان مادة اللغة العربية  ، وسيتم توزيع جميع مستلزمات الوقاية من كورونا بالمجان داخل اللجان ، مع التأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان يوميا، وتطهير وحدات الكنترول والتصحيح يوميا، وتقليل عدد الطلاب لـ 14 طالبا في اللجنة للحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

33 مليون كمامة و7 ملايين جوانتي .. تفاصيل إجراءات عقد أول امتحانات ثانوية عامة في زمن كورونا

600 مليون جنيه زيادة .. ننشر تكلفة عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد إضافة تجهيزات مكافحة كورونا

ننشر أول صور ترصد وصول أدوات محاربة كورونا إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2020

بعد توجيهات الرئيس .. ننشر تفاصيل خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020 | صور

امتحانات الثانوية العامة تنطلق الأحد.. الطلاب: نازلين اللجان خايفين من كورونا والامتحان.. والتعليم: اطمئنوا..الأسئلة سهلة وسيتم مراعاة الظروف في التصحيح.. والإجراءات الاحترازية ستحمي الجميع من الفيروس

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

ترشيحاتنا

بعد طرحه على نتفليكس.. صور من فيلم الوداع بونابرت بنسخته المرممة

ماجد سامي: الخطيب طلب تصويري مع درع نادي القرن بالأهلي.. فيديو

صدمة.. سعر كيلو الذهب يتخطى المليون جنيه بنهاية 2020

البصل يسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20-6-2020

شاهد.. نوال الزغبي وإليسا على هيئة رجل| صور

هند صبري تتصدر تويتر.. تفاصيل

AdvertisementS

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

حادث مروع بالسعودية.. مصرع 9 أشخاص بينهم 5 من عائلة واحدة

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

حكم فوائد البنوك والبوسطة .. الإفتاء: حلال لـ3 أسباب

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

لا نية للتفريط فيه.. مصادر بالأهلي: الجهاز الفني يعول على كهربا الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو