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برلمان

للقضاء على التزاحم.. برلماني يطالب بتخصيص دليفري لتوصيل أدوية كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:36 ص
خدمة الدليفري
خدمة الدليفري
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أحمد أيمن
طالب النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة الصحة بتخصيص خدمة دليفري لتوصيل الأدوية وبرتوكولات علاج كورونا إلى المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه بهم للقضاء على أزمة تزاحم المواطنين أمام صيدليات الإسعاف وما قد تسببه من خطر انتشار العدوى وزيادة أعداد المصابين.

ودعا شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى إضافة هذه الخدمة بالتطبيق الالكتروني الخاص بفيروس كورونا "صحة مصر" والتي طرحته الوزارة ولاقى تفاعل من قبل المواطنين، الأمر الذي ظهر في تزايد الإقبال على تحميله حتى وصل إلى أكثر من مليون مستخدم، مطالبا وزارة الصحة بضرورة التحديث المستمر للتطبيق، حتى يجذب المزيد من المستخدمين.


وأشار إلى أن إضافة خدمة الدليفري أو توصيل الأدوية وبروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا للمرضى بالعزل المنزلي، يخفف الضغط على المستشفيات وصيدليات الإسعاف، منعا للاختلاط ونقل العدوى بين المواطنين.

وتابع النائب أنه يمكن أيضا طرح الأدوية الخاصة بفيروس كورونا وأقرب الأماكن المتاحة بها وأرقام التليفونات الخاصة بها حتى يتواصل المستخدم معها.
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