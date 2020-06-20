صراع الوصافة يشعل مواجهة بوروسيا دورتموند ولايبزيج بـ الدوري الألماني





ويسعى بوروسيا دورتموند بقيادة نجمه النرويجي هالاند، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لضمان إنهاء مسابقة الدوري الألماني في المركز الثاني، قبل جولة واحدة من نهايتها، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.





في المقابل يدخل لايبزيج المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل التساوي مع بوروسيا دورتموند في عدد النقاط، وتأجيل حسم المركز المركز الثاني بين الفريقين إلى الجولة الأخيرة.





ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد برصيد 66 نقطة، خلف بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 77 نقطة، بينما يتواجد لايبزيج في المركز الثالث بـ 63 نقطة.





يذكر أن بايرن ميونخ حسم لقب الدوري الألماني رسميا لصالحه، بعد الفوز على فيردر بريمن بهدف دون رد، في الجولة الماضية.





وتقام مباريات الدوري الألماني، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يحل فريق بوروسيا دوتموند ضيفا على نظيره على لايبزيج، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإيطالي.