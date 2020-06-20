من غير ما تخاف من حد..عيادة نفسية أون لاين واحجز المعاد والدكتور اللي يريحك

قال المهندس محمد علاء، المدير الادارى للعيادة النفسية الـ "أون لاين"، إن في كثير من المجتمعات الشرقية يتعاملون مع المرض النفسي كأنه وصمة عار، مما يسبب خجل وخوف للكثيرين من المرضى الذين يحتاجون للعلاج.





وتابع المهندس محمد عيد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد، أن الهدف الأساسي من العيادة النفسية الاونلاين ان يكون هناك طريقة للعلاج دون التعرف على المرض أو الخوف من ان يراه احد، لافتًا إلى أن التطبيق تم تنفيذه منذ 5 سنوات ولكن زاد الإقبال بشكل أكبر من المرضى خلال تلك الفترة ما سببته أزمة كورونا من أمراض الاكتئاب والقلق والوسواس وخاصة في الشباب من سن 20 لـ 40 سنة.





وأضاف أنه تم تنفيذ الفكرة بشكل إلكتروني لتسهيل علاج المرضى من المنزل دون الحاجة إلى إدخال أي بيانات حقيقية على الموقع مما يجعل لهم حرية في الإفصاح عن هويتهم أم لا، وبذلك يستطيع الحصول على العلاج والخدمة دون تسبيب أي مشاكل أخرى لديه.





وأوضح انه يتم التعامل مع المرضى من خلال الفيديو كونفرانس، مشيرًا إلى ان العيادة النفسية متوفرة من خلال موقع الكتروني على الانترنت وتطبيق على الموبايل.





وذكر أن التطبيق يتضمن 350 طبيبا نفسيا وتقدم كل الخدمات التي تقدم في اي عيادة نفسية، موضحًا أن المريض هو الذي يختار الطبيب والموعد المناسبين له ووفقًا عليهم يتم بداية الجلسات والعلاج.



