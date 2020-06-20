هاري وميجان يعلنان عدم عودتهما للملكية بهذه الطريقة

عندما استقال دوق ودوقة ساسكس من واجباتهما الرسمية خلال العام الجاري، أعطتهما العائلة المالكة فرصة لتغيير رأيهما بإعلان أن الترتيبات الجديدة ستسترق 12 شهرا لتكون فرصة كافية لهما لإعادة التفكير مجددا، ولكن هاري وميجان أثبتا إصرارهما على عدم العودة للحياة الملكية.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أعلن هاري وميجان عن تخليهما عن محامي الملكة جيرارد تيريل مما يعطي إشارة قوية عن عدم عودتهم للعائلة المالكة مجددا.









ويعد التنازل عن خدمات محامي الملكة خطوة غير متوقعة من هاري خاصة وأنه كان قريبًا جدًا من الشركة لدرجة أنه طلب من الشريك الكبير جيرارد تيريل أن يصبح مديرًا للمؤسسة الخيرية للزوجين ، ساسكس رويال.





قدم هاري وميجان هذا الأسبوع أوراق تثبت الانقسام بينهما والمحامي، وقال أحد رجال البلاط الملكي: "يبدو أنه يثبت أنه ليس لديه أي نية للعودة، إن اختيار المحامين له أهمية كبيرة للأسرة المالكة".



