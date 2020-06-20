AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبر واتس آب.. وليد شعبان يطالب بوزن الحكام تحت إشراف المناطق بسبب كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:55 ص
وليد شعبان
وليد شعبان
Advertisements
يسري غازي
طرح وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق على اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مقترحا بوزن الحكام تحت إشراف المناطق بسبب كورونا.

قال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:" انزعجت تماما حين أبلغت إدارة الحكام المناطق المختلفة باستعداد الحكام لإجراء قياس وزن عن طريق اللجنة الطبية بالقاهرة".

تابع:" والحقيقة هذا التحرك أزعجنى كثيرا ويضرب الإجراءات الاحترازية التى نلتزم بها فى مقتل، وتجدنى أعرض فكرة على السادة المسئولين ، حيث أننى على علم بأن إدارة الحكام أنشئت ( جروب واتس ) لحكام الدورى الممتاز التى تنوى إدارة الحكام إستدعائهم لقياس الوزن ( ١٢٠ حكم).

أضاف:"  فإننى أقترح أن يقوم كل حكم - وهو فى مدينته - بقياس الوزن بنفسه ويقوم بتصوير نفسه ورقم الوزن الذى سجله عبر فيديو التليفون المحمول وإرساله مباشرة للجروب، دون أن يتحمل الحكام معاناة السفر فى ظل جائحة كورونا.. هذا رأيى أكرمكم الله .

واصل:" يمكن أن يحدث ذلك بإشراف المناطق منعًا للتلاعب".

يذكر ان لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة سوف تختار ١٢٠ حكما من أجل الدفع بهم فى معسكر تدريبي خلال شهر يوليو القادم استعدادا للاستعانة بهم فى منافسات الدورى الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد شعبان يطالب الحكام بالاتفاق على شخص واحد في انتخابات اتحاد الكرة

عبر واتس آب.. لجنة الحكام تجهز سيناريوهات استئناف بطولة الدورى الممتاز

اتحاد الكرة يجهز حكام الفيديو تحسبا لعودة الدورى

اتحاد الكرة يصرف مليون جنيه للحكام والمراقبين فى 9 مناطق بالمحافظات

اتحاد الكرة يواصل صرف مستحقات حكام المناطق المتأخرة

اتحاد الكرة يصرف مستحقات حكام الوادى الجديد المتأخرة.. غدا

ترشيحاتنا

هند صبري تتصدر تويتر.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

بعد طرحه على نتفليكس.. صور من فيلم الوداع بونابرت بنسخته المرممة

هل أصبح الفيروس التاجي الجديد أضعف؟.. الأطباء يجيبون

أخبار الفن.. وريث أحمد زكي لم يوافق على مسلسل محمد رمضان.. أحمد فلوكس يدخل قصة حب جديدة

بعد تاتو كريم فهمي .. متابعة ترسم اسمها على ذراع زوجها وتعلق: حضرتك كدا مبسوط

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

لا نية للتفريط فيه.. مصادر بالأهلي: الجهاز الفني يعول على كهربا الفترة المقبلة

عدم احترام اللوائح والنظام.. حسن مصطفى: شطبت الزمالك من اتحاد اليد وسرحت لاعبيه.. فيديو

فرصة برشلونة ضعيفة.. بيكيه: ريال مدريد الأقرب للتتويج بالدوري الإسباني

ظهور جديد مع وائل الإبراشى كل أربعاء.. مرتضى منصور: 4 يوليو انطلاق برنامجي على قناة الزمالك.. فيديو

انتقد حسن شحاتة في عيد ميلاده.. مرتضى منصور: المعلم يرفض الظهور في قناة نادي الزمالك بسبب نجله.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

ماجد سامي: الخطيب طلب تصويري مع درع نادي القرن بالأهلي.. فيديو

على الدولة محاسبة المتجاوزين.. حسن مصطفى: إلغاء النشاط رسالة فشل.. فيديو

فى عيد ميلاد المعلم.. فاروق جعفر يتحدث عن مميزات حسن شحاتة كلاعب.. فيديو

رجاء مطروح يقرر تسريح الجهاز الفني واللعب بالناشئين حال عودة الدوري

خطاب غريب.. أحمد مجاهد يكشف تفاصيل الإجراءات الطبية للأندية ويطالب بعمل مسحة كورونا للاعبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ أمراض باطنة: الصلع يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

أبيض x أبيض.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها