عبر واتس آب.. وليد شعبان يطالب بوزن الحكام تحت إشراف المناطق بسبب كورونا

طرح وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق على اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مقترحا بوزن الحكام تحت إشراف المناطق بسبب كورونا.





قال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:" انزعجت تماما حين أبلغت إدارة الحكام المناطق المختلفة باستعداد الحكام لإجراء قياس وزن عن طريق اللجنة الطبية بالقاهرة".





تابع:" والحقيقة هذا التحرك أزعجنى كثيرا ويضرب الإجراءات الاحترازية التى نلتزم بها فى مقتل، وتجدنى أعرض فكرة على السادة المسئولين ، حيث أننى على علم بأن إدارة الحكام أنشئت ( جروب واتس ) لحكام الدورى الممتاز التى تنوى إدارة الحكام إستدعائهم لقياس الوزن ( ١٢٠ حكم).





أضاف:" فإننى أقترح أن يقوم كل حكم - وهو فى مدينته - بقياس الوزن بنفسه ويقوم بتصوير نفسه ورقم الوزن الذى سجله عبر فيديو التليفون المحمول وإرساله مباشرة للجروب، دون أن يتحمل الحكام معاناة السفر فى ظل جائحة كورونا.. هذا رأيى أكرمكم الله .





واصل:" يمكن أن يحدث ذلك بإشراف المناطق منعًا للتلاعب".



