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رياضة

سموحة يقاضي عضوة بالنادى بتهمة نشر فيديو به تشهير

السبت 20/يونيو/2020 - 09:56 ص
فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة
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حسام الحارتي
قررت إدارة نادى سموحة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضد عضوة النادى داليا ميدان على خلفية نشرها لفيديو يمثل إزعاجا وتشهيرا بوقائع غير صحيحة وقذف بأوصاف غير مقبولة بحق رئيس النادى، وبهدف التشهير والتعبئة والتحريض ضد قرارات مجلس الإدارة. 

وتناولت العضوة المذكورة خلال بثها المباشر وقائع لا أساس لها من الصحة وأختلقت أحداث من وحى خيالها ولم تدعم أقوالها بأى دليل يثبت صحة ما جاء بحديثها، بل إنها حرصت على تقوم بدور الضحية، لتستعطف أعضاء النادى وتلعب بمشاعرهم.

وقد سبق تحويل العضوة للتحقيق ومعاقبتها بالوقف لمدة ثلاثة أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة الهدف منها الإضرار بسمعة نادى سموحه والتشكيك فى نزاهة الاجهزة الفنية والإدارية والقائمين على إدارة النادى.

كما دأبت عضوة النادى على السخرية من قرارات مجلس الإدارة ومهاجمة الاجهزة الفنية والتشكيك فى نزاهتم وتهديدهم بنشر أخبار سلبية بحقهم فى حال عدم الإستجابة لمطالبها ودشنت لهذا الغرض جروب على الفيسبوك وبمراجعة هذا الجروب لن تجد فيه أى منشور يهدف لمصلحة نادى سموحة أو أعضاءه، بل الشائع فيه هو الوقوف ضد مصالح سموحه وقضاياه ومناصرة من يناصبونه العداء، ولا يقبل فى هذا الجروب سوى المنشورات التى بها تطاول وتجاوز وسخرية وتحريض ضد إدارة النادى، وكل هذه الأفعال تجرمها اللوائح والقوانين.  

وكان الأولى بها أن تناصر قضايا النادى وتناقشها بحيادية وتقدم الحلول والبدائل فى إطار من الرقى والنقد الهادف البناء والسعى للمصلحة العامة، وهو بكل أسف ما لم يحدث حتى أصبح الجروب الخاص بها رمزا للإساءة لنادى سموحه وتشويه صورته وإنكار ما يحث به من إنجازات وطفرات أشاد بها القاصى قبل الدانى.
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