AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 20 -6-2020

السبت 20/يونيو/2020 - 12:29 م
الذهب في الإمارات
الذهب في الإمارات
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار ذهب الإمارات خلال منتصف تعاملات اليوم السبت  20-6-2020، حيث يسجل سعر جرام الذهب  عيار 21 نحو 180.31.درهم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.


يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:


أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (206.06 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (188.89 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (51.43 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (180.31درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 49.09 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (154.55 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (42.08 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (120.20 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.73دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (103.03 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,409 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,745 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,442  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (392.73 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (206,063  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,103 دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 2-5-2020

استقرار أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم 3-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 4-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 5-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 7-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 28-5-2020

ترشيحاتنا

المجاعة والمرض.. أزمة جديدة في الهند والمواطنون يبكون في الشوارع

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

حكم فوائد البنوك والبوسطة .. الإفتاء: حلال لـ3 أسباب

شاهد.. نوال الزغبي وإليسا على هيئة رجل| صور

السيسي : الجيش المصري من أقوي جيوش المنطقة ..وقادرون على الدفاع عن أمن مصر

بؤرة معامل الفراولة.. لماذا ارتفعت حصيلة إصابات كورونا في المغرب؟

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور