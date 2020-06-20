أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 20 -6-2020

أسعار ذهب الإمارات خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 20-6-2020، حيث يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 180.31.درهم. ننشرخلال منتصف تعاملات اليوم السبت 20-6-2020، حيث يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 180.31.درهم.





سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي. وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لهابـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.









يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (206.06 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (188.89 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (51.43 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (180.31درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 49.09 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (154.55 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (42.08 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (120.20 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.73دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (103.03 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,409 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,745 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,442 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (392.73 دولار أمريكي)







