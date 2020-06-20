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خليك مع التوتر الإيجابي..روشتة لطلاب الثانوية العامة لفترة الامتحانات

السبت 20/يونيو/2020 - 10:02 ص
محمد الشاذلي، استشاري
محمد الشاذلي، استشاري اسري وتربوي
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فرح علاء الخولي
قال محمد الشاذلي، استشاري اسري وتربوي، إن من الأفضل أن يتحول الخوف والقلق السلبي إلى حالة من التوتر ايجابي وهي من خلال الخوف على المستقبل أو اتخاذ قرار مصيري ولكن دون التأثير على المخ والعقل بأي رسائل سلبية مثل "انا هفشل" "مش هعرف" "تعبت" وغيرها من الرسائل السلبية.

وتابع محمد الشاذلي، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المخ والعقل الباطن يتأثران بالرسائل سواء كانت سلبية او ايجابية لذلك من الأفضل استخدام الرسائل الايجابية لاجتياز خوفنا من اي شيء.

وأضاف الشاذلي، انه ينصح طلاب الثانوية العامة ان يخلقوا لأنفسهم حالة من الجو العام المريح للأعصاب واغلاق اي مؤثرات صوتية مرتفعة لأنها تشوش وتشتت على التفكير والمخ أثناء فترة المذاكرة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على تقليل التركيز إما من خلال عوامل خارجية مثل التلفزيون والهاتف وغيرها اما من خلال الشعور بالخوف والقلق المستمر، ولكن الأفضل التركيز على العوامل التي تساعد على زيادة التركيز وخاصة في تلك الفترة التي تحسم موقف تحديد مستقبل وحلم كل طالب.

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