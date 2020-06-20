أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 184 ريالا سعوديا.. و18 بـ 154 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، السبت 20- 6- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار. يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي، في الأسواق اليوم، السبت 20- 6- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.









- سجل الجرام عيار 21 في السعودية 184.20 ريال سعودي





- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 154.55 درهم إماراتي





- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 17.27 دينار كويتي









سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال. يتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.









وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (210.51 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (192.97 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,43 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (184.20 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.09 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.89 ريال سعودي) أي ما يعادل (42,08 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.73 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (105.26 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,547 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,745 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,474 ريال سعودي) أي ما يعادل (392.73 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (210,512 ريال سعودي) أي ما يعادل (56,103 دولار أمريكي)













أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم. يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف علىلجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

















أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي: وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (206.06 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (188.89 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (51.43 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (180.31درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 49.09 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (154.55 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (42.08 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (120.20 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.73دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (103.03 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,409 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,745 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,442 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (392.73 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (206,063 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,103 دولار أمريكي)

















أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية. وتتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.









وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.









أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.27 دينار كويتي) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.83 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.43 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.12 دينار كويتي) أي ما يعادل (49.09 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.96 دينار كويتي) أي ما يعادل (42.08 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14( 10.08 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.73 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.64 دينار كويتي) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)









أسعار الجنيه الذهب 120.92 دينار كويتي، أي ما يعادل 392.73 دولار أمريكي.











أسعار أوقية الذهب 537.23 دينار كويتي، أي ما يعادل 392.73 دولار أمريكي.





