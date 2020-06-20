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أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 184 ريالا سعوديا.. و18 بـ 154 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

السبت 20/يونيو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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أحمد علام
يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، السبت 20- 6- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.


- سجل الجرام عيار 21 في السعودية 184.20 ريال سعودي

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 154.55 درهم إماراتي

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 17.27 دينار كويتي


يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (210.51 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (192.97 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,43  دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (184.20 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.09 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.89 ريال سعودي) أي ما يعادل (42,08 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.80  ريال سعودي) أي ما يعادل (32.73 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (105.26  ريال سعودي) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,547  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,745 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,474  ريال سعودي) أي ما يعادل (392.73  دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (210,512  ريال سعودي) أي ما يعادل (56,103  دولار أمريكي)



يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.




وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:


أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (206.06 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (188.89 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (51.43 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (180.31درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 49.09 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (154.55 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (42.08 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (120.20 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.73دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (103.03 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,409 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,745 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,442  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (392.73 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (206,063  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,103 دولار أمريكي)



 
وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. 


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.27  دينار كويتي) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي) 


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.83 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.43 دولار أمريكي) 


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.12 دينار كويتي) أي ما يعادل (49.09 دولار أمريكي) 


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.96 دينار كويتي) أي ما يعادل (42.08 دولار أمريكي) 


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14( 10.08 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.73 دولار أمريكي) 


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.64 دينار كويتي) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي) 


أسعار الجنيه الذهب 120.92 دينار كويتي، أي ما يعادل 392.73 دولار أمريكي.


أسعار أوقية الذهب 537.23 دينار كويتي، أي ما يعادل 392.73 دولار أمريكي.

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