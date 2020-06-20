بشرى سارة.. انخفاض عدوى كورونا بمعدل 4% يوميا في بعض مناطق بريطانيا

أوضحت دراسة جديدة أن قوة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طريقها إلى الانخفاض في بعض المناطق، وهو أمرا مبشرا بمحاولة السيطرة عليه.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، أفادت أرقاما حكومية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة تنخفض بمعدل يتراوح بين 2% إلى 4% يوميا.





اقرأ أيضا| أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا





وتأتي هذه الأخبار لإظهار مدى سرعة نشر الإصابات بفيروس كورونا يوميا، وقالت الحكومة البريطانية أمس الجمعة إنها ستخفض مستوى خطورة فيروس كورونا من 4 إلى 3.





ويشير خفض التصنيف إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا لم يعد مرتفعا والمرض لم يعد ينتشر بمعدل سريع، خاصة وأن معدل تكاثر المرض انخفض أيضا من .9 إلى .7.





اقرأ أيضا| هاري وميجان يعلنان عدم عودتهما للملكية بهذه الطريقة





تشير معدلات النمو الإقليمية الجديدة إلى وجود احتمال ضئيل بأن معدل انتشار الفيروس يمكن أن يزداد في لندن، ويتراوح معدل النمو حاليًا بين -5٪ و + 1٪ - اعتمادًا على النماذج العلمية المختلفة التي تم استخدامها لإنشائه.





لكن أعضاء المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية (SAGE) يقولون إنه من غير المحتمل أن يكون خطيرًا خاصة وأن معدل R في لندن يتراوح من 0.7 إلى 1.0.





ومن المتوقع إعادة فتح المطاعم وصالونات تصفيف الشعر في الرابع من يوليو القادم، خاصة وأن رئيس الوزراء البريطاني قد أكد أن جميع المدارس ستفتح بشكل كامل في سبتمبر القادم.