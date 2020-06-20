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منوعات

بشرى سارة.. انخفاض عدوى كورونا بمعدل 4% يوميا في بعض مناطق بريطانيا

السبت 20/يونيو/2020 - 11:31 ص
الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
أوضحت دراسة جديدة أن قوة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طريقها إلى الانخفاض في بعض المناطق، وهو أمرا مبشرا بمحاولة السيطرة عليه.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، أفادت أرقاما حكومية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة تنخفض بمعدل يتراوح بين 2% إلى 4% يوميا.


وتأتي هذه الأخبار لإظهار مدى سرعة نشر الإصابات بفيروس كورونا يوميا، وقالت الحكومة البريطانية أمس الجمعة إنها ستخفض مستوى خطورة فيروس كورونا من 4 إلى 3.

ويشير خفض التصنيف إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا لم يعد مرتفعا والمرض لم يعد ينتشر بمعدل سريع، خاصة وأن معدل تكاثر المرض انخفض أيضا من .9 إلى .7.


تشير معدلات النمو الإقليمية الجديدة إلى وجود احتمال ضئيل بأن معدل انتشار الفيروس يمكن أن يزداد في لندن، ويتراوح معدل النمو حاليًا بين -5٪ و + 1٪ - اعتمادًا على النماذج العلمية المختلفة التي تم استخدامها لإنشائه.

لكن أعضاء المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية (SAGE) يقولون إنه من غير المحتمل أن يكون خطيرًا خاصة وأن معدل R في لندن يتراوح من 0.7 إلى 1.0.

ومن المتوقع إعادة فتح المطاعم وصالونات تصفيف الشعر في الرابع من يوليو القادم، خاصة وأن رئيس الوزراء البريطاني قد أكد أن جميع المدارس ستفتح بشكل كامل في سبتمبر القادم.
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