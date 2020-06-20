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أخبار البلد

تعيين 95 شابا بالقطاع الخاص في المنيا.. و98 ألف جنيه منحا اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:16 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين  95 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة المنيا، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بالمحافظة ، وذلك من بين 320 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب .

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح وليد عبد الرحمن  مدير المديرية ، في تقريره الشهري  لوزير القوي العاملة أن المديرية خلال مايو الماضى قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 160 منشأة  ، فضلا عن القيام بـ 7 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 11 محضرًا للسلامة والصحة المهنية من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وقال مدير المديرية ، إنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف رعاية اجتماعية وصحية لهذه الفئة المسجلة بوحدة المديرية باجمالي 98 الفًا و 92 جنيها تمثلت في صرف 5 منح زواج باجمالى مبلغ 15 ألفًا ، و21 منحة مولود بـ 42 ألفاَ  ، و6 منح وفاة بـ 12 ألفًا ، و 8 منح عمليات جراحية بـ 28 ألفأ ، فضلا عن 3 منح علاج بـ 1092.

وللتأكد من تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورنا المستجد  تنفيذًا  لقرار رئيس مجلس الوزراء، تم التفتيش على 106 مصانع من خلال مفتشى العمل التابعين للمديرية ، كما تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة لمتابعة موقف المنشآت أولًا بأول .

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