فوز 3 شركات.. البترول: طرح مزايدة عالمية للتنقيب فى منطقة البحر الأحمر.. فيديو

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع وزير البترول المهندس طارق الملا، تضمن استعراض مشروعات التنمية فى قطاع البترول .









وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، لطرح الدولة المصرية مزايدة عالمية للبحث عن البترول فى منطقة البحر الأحمر وهناك 3 شركات عالمية فازت بالمناطق المطروحة.









وأكد حمدى عبد العزيز، أن نجاح مصر فى ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية أتاح البحث والتنقيب فى منطقة البحر الأحمر.









وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول أن الاستقرار السياسى والتنموى فى مصر حفز الشركات العالمية لمزيد من الاستثمارات التنموية والاقتصادية فى مصر.







