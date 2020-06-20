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تعليم

37 لجنة و63 استراحة.. ننشر خطة تأمين الثانوية العامة بالإسماعيلية ضد كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 11:27 ص
تعليم الاسماعيلية
تعليم الاسماعيلية
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انجي هيبة
أعلن الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية عن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة وذلك بناء على التنسيق الذي تم بين وزيرة الصحة والسكان ووزير التربية والتعليم، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا وحماية للطلاب.

وأوضح السقعان أن العمل بدأ منذ منتصف شهر مايو 2020 بناء على توجيهات اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية لتقييم مقار اللجان حيث قامت فرق من مديرية الشئون الصحية بتفقد اجمالي 37 مقر لجنة سير الامتحانات بخلاف لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الاسئلة و 36 استراحة للجان الثانوية العامة وذلك لضمان كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الطلاب والقائمين على سير الامتحانات باللجان.

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‎كما تم  التأكد من التهوية  باللجان والتأكد من مسافات للتباعد بين الطلاب داخل اللجان بحيث تكون المسافة بين الطالب والاخر لا تقل عن مترين و التأكد من توافر غرف لعزل الحالات المشتبهه بالمدارس لحين التعامل معها، وكذلك تم توفير فرق طبية للعمل داخل لجان الامتحانات.

واكد السقعان ان الفريق الطبي سيتواجد باللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من تطهير اللجان وكذلك المرور المستمر على اللجان والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وكذلك تقديم الخدمات الطبية اللازمة؛ حيث تم تجهيز العيادات بكافة أدوية الطوارئ اللازمة.

‎وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مرفق اسعاف الاسماعيلية للدفع بسيارات الإسعاف في نطاق مقار لجان سير الامتحانات ليتم الاحالة لعدد 7 مستشفيات للفرز بنطاق المحافظة تستقبل حالات الاشتباه، ‎ كما تم التنسيق لاستقبال الحالات المرضية الأخرى.

‎وأكد وضع خطة للتعامل الامن مع النفايات الطبية الخطرة من خلال الدفع بسيارات نقل النفايات الطبية الخطرة على اللجان لنقل النفايات ومنع تكدسها باللجان.

‎وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان ومعالي الوزير محافظ الاسماعيلية من خلال استعداد فرق الانتشار السريع وزيادة أعداد الأطباء النوبتجين بأقسام الطوارئ بمستشفيات الإحالة والفرز.
37 لجنة و63 استراحة.. ننشر خطة تأمين الثانوية العامة بالإسماعيلية ضد كورونا
37 لجنة و63 استراحة.. ننشر خطة تأمين الثانوية العامة بالإسماعيلية ضد كورونا
37 لجنة و63 استراحة.. ننشر خطة تأمين الثانوية العامة بالإسماعيلية ضد كورونا
37 لجنة و63 استراحة.. ننشر خطة تأمين الثانوية العامة بالإسماعيلية ضد كورونا
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