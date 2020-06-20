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أخبار البلد

استولى عليها رجل أعمال منذ عشرات السنين.. الري تعلن استعادة جزيرة نيلية بمنيل شيحة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
قامت وزارة الموارد المائية والري بتوجيه ضربه موجعة لواحدة من أقدم وأكبر حالات التعدي على نيل القاهرة، حيث نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل، حملة لازالة التعديات بناحيه منيل شيحة - محافظة الجيزة في ضوء الملاحقات التي يقوم بها القطاع للتعديات المتوارثة منذ سنوات. 

وصرح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن أجهزة القطاع قامت بإزالة واحدة من أقدم وأكبر حالات التعدي علي نيل القاهرة والتى تمثلت في قيام أحد كبار رجال  الأعمال  بالتعدي على إحدى الجزر النيلية التي يضع يده عليها منذ عشرات السنين ، وكان قد قام بأعمال تسويه وردم قُدرت ب ١٢ ألف متر مسطح مستغلا الجزيره المخصصه للزراعه وتحويلها الي جزيرة سياحية للتربح واقامه الحفلات والافراح عن طريق الردم المخالف بمجري نهر  النهر .

وأضاف خالد أن أجهزة القطاع رصدت وتابعت الوضع الحالي للمخالفة وتم التوثيق لأعمال الردم المخالف من خلال التنسيق مع المعاهد البحثية بالوزاره واستخدام تقنيه الاستشعار عن بُعد .

تجدر الاشارة الى انه تم التنسيق مع أجهزة وزاره الداخليه علي مدار يومين وتم إزالة الاعمال المخالفه من اسوار وكميات ردم غير مسبوقه.

جدير بالذكر انه تم إحالة المتعدي للنيابة العسكرية التي اعملت شئونها وتم حبس المتعدي ١٥ يوما علي ذمة القضية .

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية بكافة أجهزتها قدما في إزالة كافة التعديات علي مجري نهرنا الخالد لتبقي مصر هبة النيل .
استولى عليها رجل أعمال منذ عشرات السنين.. الري تعلن استعادة جزيرة نيلية بمنيل شيحة
استولى عليها رجل أعمال منذ عشرات السنين.. الري تعلن استعادة جزيرة نيلية بمنيل شيحة
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