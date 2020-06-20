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أخبار العالم

الدفاع الأفغانية: مقتل 9 عناصر من طالبان وإصابة 3 آخرين في هجوم على قوات أمنية بولاية لوجار

السبت 20/يونيو/2020 - 11:16 ص
وزارة الدفاع الأفغانية:
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 9 عناصر من طالبان وإصابة 3 آخري
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سمر صالح
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت، مقتل 9 عناصر من حركة طالبان وإصابة 3 آخرين في هجوم للحركة على قوات أمنية بولاية لوجار شرقي البلاد.

وقُتل 9 عناصر من مسلحي حركة طالبان وأصيب 3 آخرون في هجوم للحركة على قوات أمنية بولاية لوجار شرقي أفغانستان، ليرتفع عدد القتلى إلى 26 عنصرا و15 مصابا خلال الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة الأفغانية، أمس الجمعة، مقتل 17 مسلحا وإصابة 12 آخرين من طالبان في هجوم للحركة بولاية بكتيكا شرقي البلاد أيضا. 

وقتل 11 عنصرًا من الأمن الأفغاني يوم الخميس الماضي في هجومين مسلحين لحركة طالبان، فيما أكدت وزارة الدفاع أيضا وفاة أربعة من أفراد الجيش الوطني بهجوم لطالبان في نيمروز.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قُتل أو أصيب نحو 422 من القوات الأفغانية عبر البلاد في 220 هجوما على الأقل شنته طالبان، بحسب الحكومة الأفغانية.


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