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رياضة

راع مستقل.. أيمن دجيش يحدد شروط إنشاء رابطة الحكام

السبت 20/يونيو/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
علق أيمن دجيش، الحكم المساعد الدولى السابق والملقب بعميد الحكام، على مقترح إنشاء رابطة الحكام لمواجهة الكوارث والأمراض والظروف القهرية.

 
وقال عميد الحكام، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "فكرة جيدة وتستحق الدراسة من جميع الجوانب لضمان استفادة عناصر المنظومة التحكيمية من جميع الجوانب فى حالة تعرض أحد أفرادها للإصابة أو المرض والظروف الطارئة أو الحوادث".


وأضاف أيمن دجيش، أن إنشاء رابطة للحكام يتطلب تمويلا كبيرا حتى لا تكون مجرد رابطة بالاسم ولا يستفيد منها قضاة الملاعب فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.


وتابع: "يجب أن يتم إنشاء رابطة الحكام لمواجهة المرض والكوارث والظروف القهرية تحت إشراف اتحاد الكرة، وأن يكون لها راع مستقل عن الجبلاية تستطيع من خلاله الصرف على مقدرات الرابطة والوفاء بمسئولياتها اتجاه الحكام فى جميع ربوع محافظات الجمهورية".


يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة ستختار ١٢٠ حكما من أجل الدفع بهم فى معسكر تدريبي خلال شهر يوليو القادم استعدادا للاستعانة بهم فى منافسات الدورى الممتاز.
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