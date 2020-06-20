أيمن نصري: الإخوان لا يعترفون بحقوق الإنسان ومنظماتها تعمل لتشويه سمعة مصر

قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن هناك أكثر من ٢٠ منظمة حقوقية دولية أكدت من خلال آليات الرصد تدهورا مخيفا في أوضاع حقوق الإنسان في فترة حكم الإخوان، صدر في ٢٦ يونيو ٢٠١٣، وتم رفعه للمجتمع الدولي متمثلا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان وذراعه التنفيذية المفوضية السامية لحقوق الإنسان.









أبرز الانتهاكات

وأوضح نصري أنه منذ اليوم الأول لتولي مرسي السلطة لم يعط أي أعتبار لقضايا حقوق الإنسان وحماية حرية الرأي والتعبير، وتم التعدي بشكل سافر وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي على حرية التعبير والتجمع السلمي وحماية الحريات الدينية، والذي تمثل في حرق أكثر من ٦٦ كنيسة مع إطلاق حملة أمنية واسعة لملاحقة النشطاء الحقوقيين والسياسيين المعارضين للإسلام السياسي أدى إلى ارتفاع رهيب في حالات التعذيب داخل مراكز الشرطة مدعوما بتقديم الحماية لكل من ارتكب مثل هذه الانتهاكات لضمان الإفلات من العقاب.









وأضاف: "كما أن التربص بالسلطة القضائية واتخاذ بعض القرارت التي من شأنها منع ضمان استقلال السلطة القضائية والتربص بوسائل الإعلام التي تفضح تجاوزات وانتهاكات حكم الجماعة مع السماح بظهور أبواق إعلامية دورها هو التحريض على العنف ونشر خطاب التعصب والكراهية ضد المسيحيين والمعارضين باسم الدين في وقت لما تبادر فيه المؤسسة الرئاسية بتبني خطة شاملة مدروسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحماية الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للعهود والضوابط الدولية والأممية".









وتابع: "بعد عام من حكم الإخوان تأكد أن جماعة الإخوان كانت تمضي بشكل واضح في تأسيس دولة دينية بنظام مركزي تسلطي، انتهكت فيه حقوق الإنسان وتدهورت في عام اقترفت الجرائم الحقوقية على نطاق أوسع مما عرفه نظام مبارك، أما في عهد مرسي ارتفع عدد المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والسياسين إلى ما يزيد على ٣٥٠٠ معتقل تعرضوا لأشد أنواع التعذيب البدني مع تدهور واضح لأوضاع السجون في مصر".









الإخوان المسلمين لا يعترفوا بحقوق الإنسان

وأشار إلى أن جماعة الإخوان في بداية حكمها لم تكن تعترف بفكرة حقوق الإنسان وكانت تعتبر عمل المنظمات الحقوقية بشكل خاص وعمل المجتمع المدني بشكل عام ضد أيدلوجية وفكر الجماعة ويتعارض مع الحكم بالدين لذلك لم تهتم ولم يكن هناك منظمات حقوقية إخوانية تعمل في المجال الحقوقي، ولكن الأمر اختلف تماما بعد ٣٠ يونيو بعد أن تنبهت الجماعة لأهمية وخطورة الملف الحقوقي لإمكانية استخدامه لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي، وهي الفترة التي بدأ فيها تسييس ملف حقوق الإنسان لخدمة مصالح الجماعة.