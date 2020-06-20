التشكيل المتوقع.. فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام واتفورد بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليستر سيتي ضيفا ثقيلا علي منافسه واتفورد اليوم علي ملعب فيريكاج رود في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز " بريميرليج" .





تشكيل تشكيل ليستر سيتي المتوقع لمواجهة واتقورد:





حراسة المرمى : شمايكل





الدفاع : بيريرا – ايفانز – شيونشيو – شيلوول





الوسط : نديدي – ماديسون – تيليمانس – البرايتون – بارنز





الهجوم : فاردي



