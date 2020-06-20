بقيمة ٢٢ مليون جنيه.. مياه المنيا توقع بروتوكول تعاون لتوصيل الخدمة لقرى الخريجين

وقع المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بمبلغ ٢٢مليون جنيه، بهدف توصيل شبكات مياه وآبار وإنزال طلمبات غاطسة ومنظومات كلور بقرى الخريجين بمراكز مغاغة ومطاى والمنيا وسمالوط تحت إشراف قطاع المشروعات بالشركة.





يأتى ذلك فى إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوجيهات كل من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب الشرب والصرف الصحى.





وصرح المهندس ياسر الشهاوى، بأن الشركة تهدف فى المرحلة المستقبلية القادمة لتنفيذ شبكات صرف صحى من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بذات القرى، لتحسين الخدمة والتخلص الآمن من الصرف الصحي.