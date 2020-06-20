AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بقيمة ٢٢ مليون جنيه.. مياه المنيا توقع بروتوكول تعاون لتوصيل الخدمة لقرى الخريجين

السبت 20/يونيو/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وقع المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بروتوكول تعاون مشترك  بين الشركة ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بمبلغ ٢٢مليون جنيه، بهدف توصيل شبكات مياه وآبار وإنزال طلمبات غاطسة ومنظومات كلور بقرى الخريجين بمراكز مغاغة ومطاى والمنيا وسمالوط تحت إشراف قطاع المشروعات بالشركة.

يأتى ذلك فى إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا  بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوجيهات كل من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب الشرب والصرف الصحى.

وصرح المهندس ياسر الشهاوى، بأن الشركة تهدف فى المرحلة المستقبلية  القادمة لتنفيذ شبكات صرف صحى من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بذات القرى، لتحسين الخدمة والتخلص الآمن من الصرف الصحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز أبو قرقاص

بتكلفة 16 مليون جنيه.. مياه المنيا تعلن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بـ3 مراكز بالمحافظة

200 ألف جنيه لإحلال وتجديد خطوط المياه بقرية منقطين بسمالوط

750 ألف جنيه لمد وتدعيم خطوط المياه بقرى سمالوط‎

مياه المنيا توفر 2200 لتر كحول وكلور لتعقيم لجان الثانوية العامة

إحلال وتجديد بئر غاطس للقضاء على ضعف مياه الشرب بملوي

ترشيحاتنا

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد الحرارة بالمحافظات غدا

بصحبة زوجها ..لقاء الخميسى تتغزل فى عبدالمنصف عبر إنستجرام

كل ما تريد معرفته عن إجراءات تنظيم امتحانات الفرق النهائية بالجامعات

عدم احترام اللوائح والنظام.. حسن مصطفى: شطبت الزمالك من اتحاد اليد وسرحت لاعبيه.. فيديو

ينتج 80 مليون كتكوت.. تنفيذ أكبر مشروع داجني في مصر بمدينة الواحات.. تفاصيل

عيد ميلاد نيكول كيدمان.. تعرف على سبب انفصالها عن توم كروز

AdvertisementS

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

اعتقال وزير الصحة في زيمبابوي بسبب فيروس كورونا

حكم فوائد البنوك والبوسطة .. الإفتاء: حلال لـ3 أسباب

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور

أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

مواصفات إم جي mg zs بعد تعديل أسعارها في مصر.. صور