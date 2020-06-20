لتفادي الأعطال المفاجئة.. نصائح مهمة لتخفيض مصاريف صيانة السيارة

يتجاهل بعض قائدي السيارات مواعيد الصيانة الدورية الخاصة بالسيارة وهو ما يزيد من مخاطر تعرض السيارات للأعطال ويساهم بشكل كبير في اهدار الوقت والجهد والمال لإصلاح هذه الأعطال الناجمة عن التجاهل او الاهمال لهذه الاسباب يجب عدم تجاهل الصيانة الدورية للسيارة واجراؤها في مواعيدها لتزيد من عمر السيارة الافتراضي و تحافظ عليها .
2- تغيير البوجيهات لانها المسؤولة عن إطلاق الشرارة الأولى اللازمة لتشغيل السيارة، ويجب فحصها وتغيير التالف منها، كما أنها مثل باقي أجزاء السيارة ولها مدة صلاحية تتلف في حال تخطيها 30.000 كم وفي حال إهمالها تؤثر بالسلب على عدد من الأجزاء الأخرى مثل الدينامو والمباين.
5- افحص نظام التبريد و الريداتير في السيارة لانه يعتبر من الأجزاء الرئيسية في السيارة، الذي يعمل على خفض حرارة المحرك ويحافظ عليه من التلف، لذا يجب فحصه بصورة دورية والتأكد من مستوى المياة به وتزويده حال نقصانه وتغيير المياة بداخلة كل سنة علي الاكثر .
6- افحص الإطارات لانها من الأجزاء المهمة في السيارة ويجب فحصها بشكل دوري للتأكد من سلامتها، والاخذ في الاعتبار ان فترة صلاحيتها 4 سنوات او 80.000 كم ايهما اقرب ، حتى لا تنفجر اثناء القيادة خصوصا صيفا.
وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي يجب مراعاتها في الفحص الدوري للسيارة و التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي سيارتك و توفير الوقت و الجهد و المال .
نصائح لتخفيض مصاريف صيانة السيارة :
1- الحفاظ علي تغيير زيت المحرك بشكل منتظم و دوري لانة مهم جدا للحفاظ علي أداء المحرك والمحافظة علية من التلف، لذا يجب المحافظة على تغييره في مواعيده لانة يصبح ملئ بالشوائب و الاوساخ .
2- تغيير البوجيهات لانها المسؤولة عن إطلاق الشرارة الأولى اللازمة لتشغيل السيارة، ويجب فحصها وتغيير التالف منها، كما أنها مثل باقي أجزاء السيارة ولها مدة صلاحية تتلف في حال تخطيها 30.000 كم وفي حال إهمالها تؤثر بالسلب على عدد من الأجزاء الأخرى مثل الدينامو والمباين.
3- قم بتغيير فلتر الهواء لانه المسؤول عن تنقية الهواء الداخل إلى المحرك، وفي حال انسداده ينخفض الهواء الداخل للمحرك مما يسبب عدد من الأعطال كما يضعف عمل المحرك، كما يؤدي لزيادة استهلاك الوقود مما يترتب عليه اهدار للمال.
4- افحص تيل الفرامل بشكل دوري لان الفرامل تعتبر من أهم أجزاء الأمان في السيارة، لذا في حال شعرت بتغير في قوتها أو صدور صوت منها، يجب صيانتها علي الفور .
5- افحص نظام التبريد و الريداتير في السيارة لانه يعتبر من الأجزاء الرئيسية في السيارة، الذي يعمل على خفض حرارة المحرك ويحافظ عليه من التلف، لذا يجب فحصه بصورة دورية والتأكد من مستوى المياة به وتزويده حال نقصانه وتغيير المياة بداخلة كل سنة علي الاكثر .
6- افحص الإطارات لانها من الأجزاء المهمة في السيارة ويجب فحصها بشكل دوري للتأكد من سلامتها، والاخذ في الاعتبار ان فترة صلاحيتها 4 سنوات او 80.000 كم ايهما اقرب ، حتى لا تنفجر اثناء القيادة خصوصا صيفا.