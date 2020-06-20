لتفادي الأعطال المفاجئة.. نصائح مهمة لتخفيض مصاريف صيانة السيارة

وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي يجب مراعاتها في الفحص الدوري للسيارة و التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي سيارتك و توفير الوقت و الجهد و المال .







نصائح لتخفيض مصاريف صيانة السيارة :

1- الحفاظ علي تغيير زيت المحرك بشكل منتظم و دوري لانة مهم جدا للحفاظ علي أداء المحرك والمحافظة علية من التلف، لذا يجب المحافظة على تغييره في مواعيده لانة يصبح ملئ بالشوائب و الاوساخ .

3- قم بتغيير فلتر الهواء لانه المسؤول عن تنقية الهواء الداخل إلى المحرك، وفي حال انسداده ينخفض الهواء الداخل للمحرك مما يسبب عدد من الأعطال كما يضعف عمل المحرك، كما يؤدي لزيادة استهلاك الوقود مما يترتب عليه اهدار للمال.



