بؤرة معامل الفراولة.. لماذا ارتفعت حصيلة إصابات كورونا في المغرب؟

سجلت المملكة المغربية اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظاُ فى نسب شفاء الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث أعلنت السلطات الصحية فى المغرب عن شفاء 16 حالة ، فيما وصل إجمالى الحالات المصابة لـ 8133.

اقرأ أيضاً:-

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

وسجل المغرب، الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور بؤرة "معامل الفراولة".

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 539 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، و76 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات يومية يسجلها المغرب منذ ظهور أول حالة إصابة في مارس الماضي.

وحسب ما قالت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإنه من أصل 539 إصابة مؤكدة جديدة، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 457 إصابة جديدة جميعها في "بؤرة الفراولة" بدائرة للا ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة (شمال غرب المملكة).