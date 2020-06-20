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أخبار العالم

بؤرة معامل الفراولة.. لماذا ارتفعت حصيلة إصابات كورونا في المغرب؟

السبت 20/يونيو/2020 - 12:17 م
ارتفاع حصيلة كورونا
ارتفاع حصيلة كورونا فى المغرب
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ميـــس رضــا

سجلت المملكة المغربية اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظاُ فى نسب شفاء الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث أعلنت السلطات الصحية فى المغرب عن شفاء 16 حالة ، فيما وصل إجمالى الحالات المصابة لـ  8133.

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وسجل المغرب، الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور بؤرة "معامل الفراولة".

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 539 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، و76 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات يومية يسجلها المغرب منذ ظهور أول حالة إصابة في مارس الماضي.

وحسب ما قالت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإنه من أصل 539 إصابة مؤكدة جديدة، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 457 إصابة جديدة جميعها في "بؤرة الفراولة" بدائرة للا ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة (شمال غرب المملكة).

وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى فى أكثر من مناسبة أنّ بلاده ستخرج من جائحة كورونا أقوى من ذي قبل، ولديه الثقة في جلالة الملك وفي الشعب المغربي وفي المؤسسات الوطنية. لكن هذا مرهون بتعاون الجميع.

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