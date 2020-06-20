5120 قطعة أثرية موجودة داخله.. الأعلى للآثار يكشف تفاصيل افتتاح متحف شرم الشيخ

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف شرم الشيخ تبلغ مساحته 190 ألف متر مربع تشمل قاعات العرض والمطاعم والحرف التراثية وبزارات.





وأضاف "وزيرى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى خلال الـ50 يوم القادمين سيتم إفتتاحه، موضحا أنه حتى الأن تم الوصول إلى 5120 قطعة أثرية موجودة داخله، ومن المتوقع وصول العدد إلى 6000 قطعة سيتم عرضها فى قاعتين وممر.





وتابع ان من أشهر القطع الأثرية هى رأس ملكية للملك رمسيس 2، وهو الأشهر على الإطلاق، لافتا إلى أنها كانت موجودة فى المتحف المصرى فى ميدان التحرير، حيث أن أغلب القطاع الأثرية الموجودة فى متحف شرم الشيخ أخذت من بضع متاحف أخرى.





وأكد أن ما يميز هذا المتحف أن القاعة الرئيسية سيعرض بها أحدص الإكتشافات الأثرية، متابعا أنه توقف العمل به قبيل أحداث 2011 وبدأ العمل مرى أخرى منذ ثلاث سنوات، حيث أن تكلفته تعدت ال600 مليون جنيه، وتلك الإكتشافات الحديثة هى خبيئة مومياوات وحيوانات وطيور فى الجبانة المقدسة، ولأول مرة يتم الكشف عنها على غرار الاسد الصغير.





وأفاد أن المصرى القدم قام يتحنيط الجعران وحيوان النمس، والذى لم يعرفه المصرى القديم كمومياء، حيث انه لأول مرة يتم الكشف عن مومياء بهذا الشكل لحيوان النمس.