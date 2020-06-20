بؤرة كورونا في رمسيس.. البرلمان يطالب بتوصيل الأدوية دليفري لمنع التزاحم أمام صيدليات الإسعاف.. ونواب: تنذر بكارثة

فرج عامر يطالب وزارة الصحة بآلية لتوصيل أدوية كورونا إلى المصابين

للقضاء على التزاحم.. برلماني يطالب بتخصيص دليفري لتوصيل أدوية كورونا

محذرا من تكدس مصابي كورونا أمام صيدليات الإسعاف.. برلماني: يهدد بكارثة









"تنذر بكارثة"، حذر نواب البرلمان من مشاهد تكدس المواطنين لا سيما المصابين ومخالطيهم أمام صيدلية الإسعاف للحصول على أدوية المناعة وعلاج كورونا، مؤكدين أن هذه المشاهد ستهدر جميع الجهود التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة انتشار الوباء المستجد.









وأوضح النائب فرج عامر، أن تكدس المواطنين أمام الصيدلية سيتسبب في إحداث كارثة كبرى وسيتم نقل العدوى إلى عدد كبير من المواطنين، لا سيما قاطني هذه المنطقة والمارين من أمامها، فهذا المكان أصبح بؤرة انتشار للفيروس.









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وطالب رئيس لجنة الصناعة، بضرورة التحرك السريع والتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة وإيجاد آلية لتوصيل الأدوية إلى المصابين في المنازل وتوسيع نطاق الصيدليات المتوفرة فيها أدوية المناعة









خدمة دليفري

بدوره، طالب النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة الصحة بتخصيص خدمة دليفري لتوصيل الأدوية وبرتوكولات علاج كورونا إلى المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه بهم للقضاء على أزمة تزاحم المواطنين أمام صيدليات الإسعاف وما قد تسببه من خطر انتشار العدوى وزيادة أعداد المصابين.



ودعا شهاب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى إضافة هذه الخدمة بالتطبيق الإلكتروني الخاص بفيروس كورونا " صحة مصر " والذي طرحته الوزارة ولاقى تفاعل من قبل المواطنين، الأمر الذي ظهر في تزايد الإقبال على تحميله حتى وصل إلى أكثر من مليون مستخدم، مطالبا وزارة الصحة بضرورة التحديث المستمر للتطبيق، حتى يجذب المزيد من المستخدمين.



وقال إن إضافة خدمة الدليفري أو توصيل الأدوية وبروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا للمرضى بالعزل المنزلي، تخفف الضغط على المستشفيات وصيدليات الإسعاف، منعا للاختلاط ونقل العدوى بين المواطنين.



وأضاف النائب أنه يمكن أيضا طرح الأدوية الخاصة بفيروس كورونا وأقرب الأماكن المتاحة بها وأرقام التليفونات الخاصة بها حتى يتواصل المستخدم معها.







كثرة الصيدليات

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، وزارة الصحة بسرعة التحرك الفوري لمنع حدوث كارثة لزيادة أعداد المصابين بالفيروس ، مشددا على ضرورة تنفيذ ما أعلنت عنه وزيرة الصحة بتوصيل العلاج للمنازل من خلال القوافل الطبية التي تتردد على المصابين.



واقترح النائب إتاحة صرف بروتوكولات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار عدم صرفها إلا من خلال روشتة علاج.



كما اقترح أيمن أبو العلا، تمكين المتطوعين من المجتمع المدني، وكذلك الأحزاب السياسية من توصيل العلاج للمصابين والمخالطين.







بدورها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بإتاحة برتوكولات علاج فيروس كورونا بالصيدليات بدلا من اقتصارها على الوزارة، وذلك لإتاحتها للمرضى والمشتبه بهم، لتخفيف الضغط على طلب الأدوية من صيدليات الوزراة ولمكافحة برتوكولات العلاج المغشوشة، التي يتم تداولها على السوشيال ميديا.







