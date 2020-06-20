AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المنيا تستقبل 303 آلاف طن من الأقماح بالشون والصوامع

السبت 20/يونيو/2020 - 12:48 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الى 303618 طن و610 كيلو جرام، مشيراُ إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات الوقاية والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

أشاد المحافظ، بانتظام عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة، وذلك طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، وهي ٦٧٠ جنيهًا للأردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للأردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنيه للاردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا، مع التأكد من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع مع إزالة كافة المعوقات وكافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

هذا وتضم المحافظة 47 موقعا للشون والصوامع والهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن، وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 249 ألف فدان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توريد 905 أطنان قمح في 32 شونة وصومعة في البحيرة

توريد 21616 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

محافظ البحيرة : انتظام توريد القمح بإجمالي 33440 طنا للصوامع والشون

انتظام توريد القمح بإجمالي 39755 طن للصوامع وشون المحافظة

توريد 67 ألف طن قمح في 33 شونة وصومعة بالبحيرة

توريد 91472 طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة

ترشيحاتنا

اعتقال وزير الصحة في زيمبابوي بسبب فيروس كورونا

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

تشتد فى سبتمبر.. خبير: موجة أعنف من كورونا خلال الشهور القادمة في أمريكا

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

بوصلة رقص على أنغام يا واد يا تقيل.. فيفى عبده تشعل إنستجرام

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور