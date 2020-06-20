المنيا تستقبل 303 آلاف طن من الأقماح بالشون والصوامع

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الى 303618 طن و610 كيلو جرام، مشيراُ إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات الوقاية والتطهير بصفة دورية ومستمرة.





أشاد المحافظ، بانتظام عملية توريد الأ قماح بنطاق المحافظة، وذلك طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، وهي ٦٧٠ جنيهًا للأردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للأردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنيه للاردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا، مع التأكد من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع مع إزالة كافة المعوقات وكافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.



