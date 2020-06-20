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متفوتش الفرصة.. تعرف على المنحة الأمريكية وشروطها ومميزاتها لطلاب الثانوية

السبت 20/يونيو/2020 - 12:41 م
الدكتور محمد عبدالفتاح،
الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الاتحاد العربي للتعليم
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، إن المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي واحدة من المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة لاستكمال الدراسة الجامعية بواحدة من الجامعات الأمريكية وتستهدف 140 طالبا.


وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، خلال حواره عبر سكايب في برنامج "صباحنا مصري"، المذاع على التليفزيون المصري، أن الطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 85% في الشهادة الثانوية يستطيعون التقدم للمنحة، وتضم عدة تخصصات منها مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض والتكنولوجيا الحديثة.


وأوضح أن الهدف من تلك المنحة الارتقاء بمستوى الطلاب، لتحقيق التقدم وخدمة المجتمع المصري والعالمي، لافتًا إلى أن المنحة تكون شاملة الإقامة و4 سنوات دراسية إلى جانب سنة تمهيدية سابقة للأربع سنوات.


وأكد أن تلك المنحة تهيئ فرصة هامة ورائعة للشباب حديثي التخرج من المدارس لاكتساب مهارات مختلفة وصفات خاصة للتعليم المعتمد على البحث العلمي وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن المميز في تلك المنحة أنها تتيح الفرصة للطلاب غير القادرين على الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والحكومية ذات المصروفات.


وأشار إلى أن تلك المنحة يشارك بها العديد من الجامعات المصرية الخاصة والحكومية الكبرى وتدعم الطلاب للحصول على تلك المنحة المحدودة الأعداد.
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