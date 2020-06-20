القوى العاملة: تخصيص 14 ألف ماكينة صرف لمنحة العمالة غير المنتظمة غدا

قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة ، إنه تم الانتهاء من صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة، والتي حرصت الوزارة على تقسيمها على 3 دفعات لتجنب التزاحم وحرصا على صحة المواطنين.





وأضاف المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه تم تقسيم الدفعة الجديدة المكررة بدء صرفها من الغد، على مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري لتقليل التزاحم، موضحا أنه تم تخصيص 14 ألف ماكينة على مستوى مصر لتقليل الازدحام.



وأشار إلى أن المواطن الذي تسلم المنحة الأولى حصل على كارت ليستطيع صرف المنحة الأخرى، موضحا أن عدد العمالة غير المنتظمة وصلت لمليون و600 ألف عامل مصري، موزعين على دفعات لصرف المنحة، وكل منحة تضم 260 ألف عامل.



ولفت "سعد الدين" إلى أن وزير القوى العاملة كان دائم المتابعة لمكاتب البريد، ودائم المساهمة في إزالة أي معوقات أمام المواطن المصري، مشيرا إلى أن المنحة الجديدة تضم 177 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة في المنشآت السياحية.







وتابع: "التجربة المصرية في صرف، المنحة الأولى التي تم إعلانها في شهر أبريل، أثبتت نجاحا كبيرا، في الانتهاء من صرف المنح في مواعيدها".



