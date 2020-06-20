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حوادث

بثوا فيديوهات على فيس بوك للمزاح.. ضبط ٣ أشخاص اخترقوا حظر التجول بالخليفة

السبت 20/يونيو/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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محمد صبرى
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط ٣ أشخاص لقيامهم بتصوير مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تحرك المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة، تلاحظ لهم وجود ٣ أشخاص أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويره أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.


بالفحص تبين أنهم طالبان وعامل، جميعهم مقيمون بدائرة القسم وبحوزتهم ٣ هواتف محمولة.


 وبسؤالهم، قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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