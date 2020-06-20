بثوا فيديوهات على فيس بوك للمزاح.. ضبط ٣ أشخاص اخترقوا حظر التجول بالخليفة

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط ٣ أشخاص لقيامهم بتصوير مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تحرك المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".









وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة، تلاحظ لهم وجود ٣ أشخاص أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويره أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.









بالفحص تبين أنهم طالبان وعامل، جميعهم مقيمون بدائرة القسم وبحوزتهم ٣ هواتف محمولة.









وبسؤالهم، قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.