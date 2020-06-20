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تعليم

للحاصلين على الإعدادية.. 250 درجة لتنسيق القبول بالثانوى العام بالمنوفية

السبت 20/يونيو/2020 - 01:04 م
تعليم المنوفية
تعليم المنوفية
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مروة فاضل
اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، تنسيق القبول بمرحلتى الثانوى العام والثانوى الفنى للعام الدراسى 2020/2021 وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ، حيث بلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضى (250) درجة والثانوى العام الخاص (252)درجة.

وأوضح الدكتور أحمد سويد وكيل وزراة التربية والتعليم بالمنوفية ، أن التنسيق شمل مدرسة العربى للتطبيقات التكنولوجية ومدرسة مياة الشرب والصرف الصحى بمجموع (250) درجة ، و(230) درجة للتعليم الصناعى المتقدم خمس سنوات و(225) درجة للتعليم الصناعى ثلاث سنوات بنين وبنات و(220) درجة للتعليم الزراعى ثلاث سنوات و(225) تعليم زراعى ثلاث سنوات بالسادات وبركة السبع و(220) درجة للتعليم التجارى المتقدم خمس سنوات.

كما شمل التنسيق (180) درجة للتعليم التجارى العام ثلاث سنوات و(145) درجة للتعليم التجارى الخاص ثلاث سنوات ( الخطاطبة بالسادات) و(140) درجة تعليم تجارى خدمات " بمصروفات " و(230) درجة للحرية الفندقية للخدمات السياحية بشبين الكوم و(230) درجة الفندقية ثلاث سنوات بقويسنا و(230) درجة للتعليم الصناعى المزدوج و(220) درجة للتعليم الزراعى المزدوج و(210) درجة للتعليم التجارى المزدوج.

وكان أبو ليمون قد إعتمد نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2020 بنسبة نجاح 99,74 %، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 66 ألف و 980 طالب وبلغ عدد الطلاب الناجحين  66 ألف و806 طالب .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية  حرصه على الإرتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدمًا التهنئه للطلاب ولأسرهم متنميًا دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.
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