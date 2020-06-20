AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بديلة للمستشفيات.. تفاصيل انطلاق مبادرة 100 مليون صحة والبدء بمنطقة المرج

السبت 20/يونيو/2020 - 12:44 م
الدكتورة إيمان هارون،
الدكتورة إيمان هارون، مديرة المنطقة الطبية بالمرج
Advertisements
هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة إيمان هارون، مديرة المنطقة الطبية بالمرج، إن منطقة المرج الطبية المتواجد بها مساكن عشوائية بشكل كبير بها 6 مراكز طبية و3 مكاتب صحة مستقلة تخدم حوالى 3 ملايين مواطن.


وأضافت "هارون"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم استكمال حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة لمرضى فيروس سي، بنجاح وإقامة حملة المرأة والطفل بعدها.


وأوضحت أنه بمجرد ظهور فيروس كورونا تم التوقف مبدئيا، لكنها بدأت اليوم استكمالا لحملة الرئيس السيسي لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة على نفقة الدولة، لافتة إلى أنه تخفيفا للعبء على المستشفيات الآن من مصابي كورونا، قامت وزيرة الصحة باختيار بعض المراكز والأماكن التى تم إنشاء قوافل طبية بها.


وأكدت أن تلك القوافل ستكون بصورة دائمة فى المرج، واليوم كان أول يوم لها وكانت بداية موفقة وتم صرف العلاج للمواطنين.


وأشارت إلى أن هناك مواطنين خائفون من الذهاب إلى المستشفيات، خاصة كبار السن، فكانت القافلات بديلا لها، لافتة إلى أن تلك المبادرة تنقسم إلى شقين، أولهما قرار على نفقة الدولة وتجديد القرارات السابقة أو صرف العلاج مسبق التسجيل من قبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: صرف العلاج المنزلى لمصابي كورونا بواقع 7098 حالة كبار و646 طفلا

وزيرة الصحة توجه بتوفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعي إضافي لمحافظة الجيزة

وزيرة الصحة: تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و84 وفاة.. توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعي إضافيًا بمستشفيات الجيزة.. واجتماع يومي مع محافظي الـ8 محافظات الأكثر إصابة بكوفيد 19

ترشيحاتنا

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

أشاعوا وفاته فمات بعدها بأسبوع.. ماذا حدث مع مستشار محافظ المنوفية السابق

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

ينتظر الأهلي.. لاعب إنبي يرفض الزمالك

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور