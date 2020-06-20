بديلة للمستشفيات.. تفاصيل انطلاق مبادرة 100 مليون صحة والبدء بمنطقة المرج

قالت الدكتورة إيمان هارون، مديرة المنطقة الطبية بالمرج، إن منطقة المرج الطبية المتواجد بها مساكن عشوائية بشكل كبير بها 6 مراكز طبية و3 مكاتب صحة مستقلة تخدم حوالى 3 ملايين مواطن.









وأضافت "هارون"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم استكمال حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة لمرضى فيروس سي، بنجاح وإقامة حملة المرأة والطفل بعدها.









وأوضحت أنه بمجرد ظهور فيروس كورونا تم التوقف مبدئيا، لكنها بدأت اليوم استكمالا لحملة الرئيس السيسي لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة على نفقة الدولة، لافتة إلى أنه تخفيفا للعبء على المستشفيات الآن من مصابي كورونا، قامت وزيرة الصحة باختيار بعض المراكز والأماكن التى تم إنشاء قوافل طبية بها.









وأكدت أن تلك القوافل ستكون بصورة دائمة فى المرج، واليوم كان أول يوم لها وكانت بداية موفقة وتم صرف العلاج للمواطنين.









وأشارت إلى أن هناك مواطنين خائفون من الذهاب إلى المستشفيات، خاصة كبار السن، فكانت القافلات بديلا لها، لافتة إلى أن تلك المبادرة تنقسم إلى شقين، أولهما قرار على نفقة الدولة وتجديد القرارات السابقة أو صرف العلاج مسبق التسجيل من قبل.



