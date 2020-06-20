تخصيص ٢٤ طبيبا للإشراف على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بسيناء

خصصت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ' هيئة طبية تضم اطباء وممرضات وسيارات اسعاف للتواجد امام لجان الثانوية العامة والثاوية الأزهرية مع بدء أداء الطلاب امتحاناتهم للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وقال الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة' انه تم تخصيص ٢٤ طبيب للاشراف علي الطلاب اثناء الامتخانات منهم ١٤ طبيب للجان الثانوية العامة و١٠للجان الثانوية الأزهرية.
وأوضح أنه في لجان العريش تم تخصيص 6 اطباء و 6 تمريض و 6سيارات اسعاف ' وفي لجان الشيخ زويد 3 سيارات إسعاف ' و 3 اطباء 'و3 تمريض ' اما لجان بير العبد: 5 اطباء ' و5 تمريض ' و5 إسعاف
كما خصصت مديرية الصحة بشمال سيناء هيئة تمريص وسيارات إسعاف أمام لجان الثانوية الازهربه، حيث يتواجد في لجان العريش : 2 اطباء ' و2 تمريض ' و2 اسعاف، وفي لجان الشيخ زويد :1 طبيب ' و1 ممرض ' وسيارة اسعاف.
اما لجان بير العبد ؛ 2 اطباء و2 تمريض و2 سيارة اسعاف، وفي لجان الحسنة: تم تخصيص 3 لجان و5 اطباء و6 تمريض ' و3 سيارات اسعاف.
وقال الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة' انه تم تخصيص ٢٤ طبيب للاشراف علي الطلاب اثناء الامتخانات منهم ١٤ طبيب للجان الثانوية العامة و١٠للجان الثانوية الأزهرية.
وأوضح أنه في لجان العريش تم تخصيص 6 اطباء و 6 تمريض و 6سيارات اسعاف ' وفي لجان الشيخ زويد 3 سيارات إسعاف ' و 3 اطباء 'و3 تمريض ' اما لجان بير العبد: 5 اطباء ' و5 تمريض ' و5 إسعاف
كما خصصت مديرية الصحة بشمال سيناء هيئة تمريص وسيارات إسعاف أمام لجان الثانوية الازهربه، حيث يتواجد في لجان العريش : 2 اطباء ' و2 تمريض ' و2 اسعاف، وفي لجان الشيخ زويد :1 طبيب ' و1 ممرض ' وسيارة اسعاف.
اما لجان بير العبد ؛ 2 اطباء و2 تمريض و2 سيارة اسعاف، وفي لجان الحسنة: تم تخصيص 3 لجان و5 اطباء و6 تمريض ' و3 سيارات اسعاف.