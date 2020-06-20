تخصيص ٢٤ طبيبا للإشراف على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بسيناء



وأوضح أنه في لجان العريش تم تخصيص 6 اطباء و 6 تمريض و 6سيارات اسعاف ' وفي لجان الشيخ زويد 3 سيارات إسعاف ' و 3 اطباء 'و3 تمريض ' اما لجان بير العبد: 5 اطباء ' و5 تمريض ' و5 إسعاف



كما خصصت مديرية الصحة بشمال سيناء هيئة تمريص وسيارات إسعاف أمام لجان الثانوية الازهربه، حيث يتواجد في لجان العريش : 2 اطباء ' و2 تمريض ' و2 اسعاف، وفي لجان الشيخ زويد :1 طبيب ' و1 ممرض ' وسيارة اسعاف.



اما لجان بير العبد ؛ 2 اطباء و2 تمريض و2 سيارة اسعاف، وفي لجان الحسنة: تم تخصيص 3 لجان و5 اطباء و6 تمريض ' و3 سيارات اسعاف.



