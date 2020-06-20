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ثقافة

لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة

السبت 20/يونيو/2020 - 12:50 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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طارق موسى

وسط اجراءات احترازية فائقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبمسرح الأوبرا الكبير انطلقت فعاليات اجتماع التصويت على جوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية  برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .

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 يحضر الفعاليات الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الاعلى للثقافة وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى لعقد الاجتماع وبدء بمناقشة جدول الأعمال.

 

يتضمن جدول الاعمال  التصديق على محضر الاجتماع السابق ، واقرار الهيئات التى لها حق الترشيح لجوائز الدولة وتحديثها ، واقرار اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى ، النظر فى مقترح منح جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لعامين فى عام واحد ، النظر فى منح جوائز الدولة .

 

يأتى هذا الاجتماع تأكيدا على ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للفنون والآداب٬ واستمرارا لجهودها في إثراء الفكر والوعي والوجدان خاصة خلال أزمة جائحة كوفيد ـ 19 ، وتأكيدا علي ما تُمثله جوائز الدولة المصرية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من قيمة أدبية وثقافية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي ٬ وافق الدكتور  مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المُخصص للتصويت على منح  جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وذلك في الثانية عشر  ظهر السبت 20 يونيو  2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

يأتي  انعقاد هذا الاجتماع  بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية التي  اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا٬ ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا. كما أن حضور الاجتماع  سيكون قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.


لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة
لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة
لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة
لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة
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