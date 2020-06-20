الأمن القومي الإسرائيلي يعقد جلسة طارئة لبحث تفاقم أزمة كورونا

ذكرت قناة "كان" العبرية اليوم السبت، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، سيعقد مساء اليوم، السبت، جلسة طارئة لبحث الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد باشتراك مع المديرين العامين للوزارات ذات العلاقة.

وأضافت القناة، أنه بعد غد الاثنين يلتئم المجلس الوزاري المكلف بدراسة موضوع كورونا للغرض نفسه.

وحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في هذه المرحلة 4449 بحيث يتم ربط 29 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي.





وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في مداولات عبر الهاتف، على تخفيف القيود المفروضة على قطاع الثقافة في البلاد.





وفرضت تلك القيود، ضمن الإغلاق الذي عم مرافق عديدة في اسرائيل، لمكافحة فايروس كورونا.





وجاء من وزارة الثقافة الإسرائيلية، أنه ابتداء من سيكون من الممكن إقامة عروض، ومسرحيات وحفلات موسيقية، وكذلك فتح دور السينما، شريطة جلوس الجمهور كما سيبقى واجب ارتداء الكمامات ساري المفعول، طوال العروض أو الأفلام وعلى الرغم من هذه الخطوة، إلا أنه من غير المتوقع أن تفتح شبكات السينما الإسرائيلية أبوابها في الأيام المقبلة ولن يكون من الممكن حاليا، إقامة عروض والجمهور وقوف، وعروض تتضمن الرقص من قبل المشاركين.





وسبق لفنانين إسرائيليين أن تذمروا في الأيام الماضية، من تردي الوضع الاقتصادي لديهم، جراء القيود المفروضة على قطاع الثقافة وكانت إسرائيل قد خففت الكثير هذه القيود، مُستثنية قطاع الثقافة من ذلك.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل حالة وفاة، و304 حالة إصابة بكورونا، في الـ 24 ساعة الماضية.





ويبلغ إجمالي مصابي كورونا في إسرائيل حاليا 4449 مريضًا، منهم 47 في حالة متوسطة، و39 في حالة خطيرة، من بينهم 29 لا يتنفسون بقواهم الذاتية، بل بواسطة جهاز تنفس اصطناعي.