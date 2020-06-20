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برلمان

حسب الله: لجوء مصر لمجلس الأمن وضع العالم أمام مسئولياته بشأن ملف سد النهضة

السبت 20/يونيو/2020 - 01:03 م
سد النهضة
سد النهضة
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ماجدة بدوي
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ان لجوء مصر لمجلس الامن بشان ملف ازمة سد النهضة يضع العالم كله امام مسئولياته التاريخية بشأن ملف سد النهضة كما يؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على التمسك الكامل بالحلول السلمية لهذه الازمة.

وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم ان لجوء مصر لمجلس الامن لم يأت من فراغ وانما جاء لعدة اعتبارات فى مقدمتها الحرص الكامل لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ارساء مبدأ الاتجاه للحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف الازمات والمشكلات التى تواجه العالم فهذا المبدأ دائما كانت تطالب به مصر ولذلك التزمت التزاما كاملا بتطبيقه على نفسها.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله ان العالم كله ومن ضمنه اثيوبيا على ادراك ووعى كاملين ان مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين كلهم قضية حياة او موت ولايمكن ان تسمح مصر وقائدها ومؤسساتها وشعبها بالتنازل عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله ان مصر استندت فى خطابها الى مجلس الامن للمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين مؤكدا ان ملف نهر النيل من الملفات التى تهدد الامن والسلم الدوليين وعلى مجلس الامن ان يسارع ويتخذ جميع الاجراءات التى تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل خاصة بعد تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية المتعنتة وغير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.

وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب غياب  الإرادة السياسية لدى أثيوبيا وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وقال الدكتور صلاح حسب الله ان قيام اثيوبيا باتخاذ خطوات احادية بشأن ملف سد النهضة ينذر بعواقب وخيمة وخطيرة مطالبا مجلس الامن بالتدخل السريع لإلزام الجانب الاثيوبى بإتفاق اعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا مؤكدا ان هذا الاتفاق هو الحل الوحيد لإنهاء ازمة ملف سد النهضة.
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