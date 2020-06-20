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برلمان

اقتراح برغبة لتأجيل فحص السيارات عند تجديد الرخص حتى 2022

السبت 20/يونيو/2020 - 12:59 م
سيارات
سيارات
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فريدة محمد
تقدمت النائبة سيلفيا نبيل لويس، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء،  باقتراح برغبة، بشأن تأجيل إلزام فحص السيارات عند تجديد رخصة المركبات حتى بداية عام ٢٠٢٢، وذلك لعدم إلزام مقدمي طلب تجديد الرخص بالتواجد في وحدات المرور لتجديد رخص المركبات بأنواعها. 

وقالت "نبيل" في اقتراحها ، إنه في ضوء ما تشهده البلاد من ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة في مصر الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وأفضلية التواجد بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، أقترح تأجيل إلزام خضوع المركبات للفحص حتى بداية عام ٢٠٢٢. 

وتابعت: "تجديد التراخيص الخاصة بالمركبات يمكن أن يتم إلكترونيًا دون فحص المركبة، بينما الفحص يتطلب وجود المركبة بوحدة المرور، أما تأجيل مواعيد الفحص لن يكون له ضرر مثل تزاحم المواطنين لعمل الفحص، لذا جاء هذا الاقتراح، متمنة من رئيس مجلس النواب بقبول بحث المقترح والتوجه به للمختصين لتنفيذه من أجل الصالح العام.
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