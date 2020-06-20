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حوادث

تشكيلات أمنية كبيرة تداهم البؤر الإجرامية بالسحر والجمال وبحيرة المنزلة.. تفاصيل

السبت 20/يونيو/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت الحملات فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") وضُبط خلالها (221) متهم .

وضبط بحوزة المتهمين (15) قطعة سلاح نارى و(25) طلقة مختلفة الأعيرة و(15) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (3750) حكم قضائى متنوع و ضبط (541) قضية متنوعة أخرى.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط (670) قطعة سلاح نارى أبرزها (76 بندقية آلية– 111 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 39 مسدس– 444 فرد محلى الصنع– 1096 طلقة مختلفة الأعيرة – 1190 قطعة سلاح أبيض).

و فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ عدد (1917) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (26) مديرية أمن.
 
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (416551) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى (1624) حكم جناية و(147663) حكم حبس و (206988) غرامة و (60276) مخالفة.
 
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تى ضبط (7) تشكيل عصابى، ضموا (24) متهمًا، إرتكبوا (24) حادث سرقة متنوع و ضبط (189) قضية أحداث و إعادة (15) سيارة مُبلغ بسرقتها وكشف غموض (35) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة)   وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (65) متهمًا.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (97) قضية بإجمالى (116) متهم  بمضبوطات تجاوزت (2 طن).

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .
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