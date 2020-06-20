أوهموه بشراء هدية.. ضبط المتهمين بسرقة محل ذهب في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمنية فى القليوبية من كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية من محل ذهب في القناطر الخيرية.









وتبين أن وراء الواقعة سائق وعامل غافلا المجني عليه صاحب المحل واستوليا على كمية من المصوغات الذهبية ألقي القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.





وتلقى العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا من من سامي ر ع صاحب محل مصوغات ذهبية بالقناطر بقيام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة بعض المشغولات الذهبيه نحو 25 جرام.





وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وهما " عماد ع ا" 23 سنة عامل و"هيثم ع س" 30 سنة سائق مقيمان القناطر وسائق واعترفا بارتكاب الواقعة، حيث جرى بإرشادهما ضبط المشغولات المسروقة.





أقر المتهمان في التحقيقات بالواقعة مؤكدين أنهما طلبا من صاحب المحل تشكيلة من المشغولات لشراء هدية لخطيبة أحداهما على أن يقوم الآخر بمشاغلة المجني عليه والاستيلاء علي أي مشغولات ذهبية.