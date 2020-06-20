وصول 11 رحلة طيران تقل 1580 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية، أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 15 رحلة طيران تحمل علي متنها 2215 راكبا إلي مطارات 4 دول: مصر ، والهند، ، والتيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 11 رحلة تقل 1580 عاملا من العالقين .





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 11 سوف تصل إلي 4 مطارات هي مطار القاهرة ، والإسكندرية ، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 11 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 20 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1580 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي علي أير كايرو رقم 2502 قيام من مطار الكويت الساعة 1.00 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة، أما الثانية علي العربية- مصر رقم 722 وتغادر الكويت 2.35 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلي مطار القاهرة .





والثالثة الكويتية رحلة رقم 1653 قيام من الكويت 9.05 وعلي متنها 130 عاملا ، وصول مطار سوهاج ، أما الرحلة الرابعة علي العربية - مصر رقم 210 قيام من الكويت 11.35علي متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، والرحلة الخامسة علي النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة ، أما الرحلة السادسة الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت الساعة 14.50 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار الإسكندرية.





والرحلة السابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 15.00 وعلي متنها 145 عاملا تصل إلي أسيوط ، والثامنة علي الجزيرة رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وعلي متنها 145 عاملا تصل مطار القاهرة، والرحلة التاسعة علي إير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا .





والرحلة العاشرة علي العربية - مصر رحلة رقم 554 قيام من الكويت 18.25 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الحادية عشر طيران الجزيرة رحلة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00، وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.



