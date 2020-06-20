د.عاطف البنا يكتب: الأجهزة الذكية وخطرها على الأسرة

من منطلق جعل العالم قريه واحده او مايسمى بالعولمه .. قام العلماء بتصميم الاجهزه الذكيه الاندرويد مما يسهل على التواصل بين الشعوب سواء فى التجاره او الصناعه او متابعه الاعمال ..وصولا الى التواصل الاجتماعى

وبالفعل اصبحت الاجهزه الذكيه من اهم الادوات التى يستخدمها كل افراد العائله..فهناك مجتمعات تستخدمها للغرض او الهدف التى صممت من اجله ..ولكن فى مجتمعاتنا العربيه تم استخدامها بشكل مغاير لذلك الهدف ..فبدلا من استخدامها للتقارب بين الشعوب اصبحت اسهل واسرع وسيله للتفكك الاسرى

والملاحظ ان الاسره العربيه بدلا من توعيه اطفالهم فى كيفيه استخدام تلك الاجهزه اصبحو ا هم المصدر السلبى امام اولادهم ..مما جعلهم يقلدون الاباء فى سوء استخدام تلك الاجهزه..ويمضون ساعات طويله امام تلك الاجهزه التى اجمعت الدراسات انه فى سن17 سنه سوف يكون عنده بدايات للانزلاق الغضروفي العنقي او القطني وهذه كارثه بكل المقاييس ونحتاج بالفعل الى توجيه بالاستخدام الصحي لتلك الاجهزه ..