د.عاطف البنا يكتب: الأجهزة الذكية وخطرها على الأسرة

من منطلق جعل العالم قريه واحده او مايسمى بالعولمه .. قام العلماء بتصميم الاجهزه الذكيه الاندرويد مما يسهل على التواصل بين الشعوب سواء فى التجاره او الصناعه او متابعه الاعمال ..وصولا الى التواصل الاجتماعى
وبالفعل اصبحت الاجهزه الذكيه من اهم الادوات التى يستخدمها كل افراد العائله..فهناك مجتمعات تستخدمها للغرض او الهدف التى صممت من اجله ..ولكن فى مجتمعاتنا العربيه تم استخدامها بشكل مغاير لذلك الهدف ..فبدلا من استخدامها للتقارب بين الشعوب اصبحت اسهل واسرع وسيله للتفكك الاسرى
والملاحظ ان الاسره العربيه بدلا من توعيه اطفالهم فى كيفيه استخدام تلك الاجهزه اصبحو ا هم المصدر السلبى امام اولادهم ..مما جعلهم يقلدون الاباء فى سوء استخدام تلك الاجهزه..ويمضون ساعات طويله امام تلك الاجهزه التى اجمعت الدراسات انه فى سن17 سنه سوف يكون عنده بدايات للانزلاق الغضروفي العنقي او القطني وهذه كارثه بكل المقاييس ونحتاج بالفعل الى توجيه بالاستخدام الصحي لتلك الاجهزه ..
وقد اثبتت بعض الدراسات ان الترددات المنبعثه من تلك الاجهزه يمكن ان تسبب سرطان المخ ويجب التعامل معها كما لوكانت مهيأه للاصابه بالسرطانات واشارت الجمعيه الامريكيه للامراض السرطانيه انه ليست هناك دلائل قويه علي ذلك ولكنها نصحت باستخدام الاجهزه النقاله الا في حالات الضروره ونصحت بانه من المفضل ان يتم التحدث من مكبر الصوت اي عدم وضع الهاتف علي الاذن والرأس لتفادي الاثر المباشر كما نصحت بضروره ان يكون وقت محدد للاستخدام بالنسبه للاطفال لا يتعدي ساعه علي مدار اليوم بالكامل لان هذا سوف يزيد من خطوره استخدامه علي مخ الاطفال وعلي خلاياهم العصبيه ويسبب ايضا ضعف للنظر والصداع لان تاثير الموجات الكهرومغناطيسيه المنبعثه من الجهاز لهم لها تاثير سلبي علي خلايا الجسم وتؤدي ذلك الي ظهور الأورام من خلال السخونه التي يسببها استخدام الهاتف المحمول بكثره في الاجزاء التي يلامسها مثل الاذن والرأس ويفضل عدم استخدامه عندما تكون البطاريه علي وشك النفاذ لان الهاتف يضاعف من قوه الاشعاعات حتي يحتفظ باداء افضل واثبتت ايضا بعض الدراسات ان ٨٠% من المراهقين الامريكيين ينامون والهواتف بجانبهم علي الفراش خصوصا الذين يستخدمون الرسائل النصية ويسهرون حتي ساعات متاخره ولا ينالون قسطا كافيا من النوم واثبتت ايضا دراسه في علم النفس ان الافراط في استخدام الموبايل كثيرا يؤدي الي العزله الاجتماعيه وعدم الثقه في النفس والانطواء وأيضا الكذب لانه لايشارك افراد الاسره ولا المحيطون به ويكون بذلك نوع من انواع الادمان فلا بد من كل اب وام ان يتركوا من ايدهم هذا الجهاز ويبدأو بأنفسهم وبعد ذلك ان يتكلموا مع اولادهم حتي يتناسوا بعض الوقت من هذا المرض اللعين المسمي بالأجهزة الذكيه التي اخدت وقت وعقل وصحه ابنائنا ويجب احتواء اولادنا من هذا السارق فبعد هذه الدراسات والاعراض التي تصيب اطفالنا هل من الممكن ان نترك اولادنا فريسه لهذه السارق الخارب لعقول اولادنا الرجاء من كل اب وام ان لايتركوا اولادهم يستخدموه ليريحوا أنفسهم ويكونوا هم الضحيه .